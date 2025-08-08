Alianza Lima tiene nuevo gerente deportivo y el apellido es más que conocido en el fútbol peruano. Franco Navarro Mandayo, exjugador y ahora dirigente, fue presentado oficialmente en el cargo que había quedado vacante desde la salida de José Bellina a mediados de junio. El anuncio llega en un momento clave de la temporada, con el equipo ‘íntimo’ aun peleando en el Torneo Clausura y con compromisos internacionales como la Copa Sudamericana. La particularidad de su designación es que trabajará codo a codo con su padre, Franco Navarro, actual director deportivo de la institución. Un vínculo familiar que, lejos de evadir, Navarro Jr. asumió con naturalidad y orgullo, dejando claro que su objetivo principal será aportar al crecimiento del club.

En sus primeras declaraciones a Alianza Lima TV, el flamante gerente deportivo aseguró sentirse en el mejor momento para asumir este desafío. “Feliz de haber aceptado este reto y de estar en mi casa. Me agarra en un momento personal y profesional muy bueno. Creo que me he capacitado y he tenido la experiencia necesaria para estar acá, sino no hubiese aceptado este desafío”, expresó.

Navarro Mandayo, quien ya tuvo un pasado como futbolista blanquiazul, recalcó que llega para sumarse a un equipo de trabajo consolidado. “Estoy contento y he venido a sumar a un grupo de profesionales que viene haciendo las cosas bien”, afirmó.

Sobre sus objetivos inmediatos, adelantó que estará presente en el viaje a Ayacucho para acompañar al plantel en su próximo compromiso. “Todos los partidos son importantes. El objetivo es el campeonato nacional, es la Liga 1 y seguir compitiendo a alto nivel en los torneos internacionales como lo estamos haciendo”, indicó.

En cuanto a sus funciones dentro de la institución, el nuevo gerente deportivo señaló que tendrá participación activa en la planificación del club. “Vengo a fortalecer lo que se viene haciendo bien en Alianza y potenciar otras áreas. Voy a participar en la conformación de los distintos planteles de las distintas categorías”, explicó.

Uno de los temas inevitables fue su relación laboral con su padre, Franco Navarro, quien ejerce el cargo de director deportivo. Sobre ello, respondió con naturalidad: “Es mi padre, tenemos una excelente relación, estoy feliz de la relación que tenemos y me enorgullece trabajar con él”.

Asimismo, dejó claro que el parentesco no interferirá con el profesionalismo. “Somos dos superprofesionales. Más allá de la relación que podamos tener, por encima de nosotros está Alianza. Somos hinchas del club y queremos que a la institución le vaya bien”, subrayó.

Navarro Mandayo también anticipó que, aunque puedan surgir diferencias en algunas decisiones, siempre primará el beneficio del club. “Obviamente, respetando que cada uno cumple un rol importante, muchas veces no estaremos de acuerdo en algunas cosas, pero lo que siempre va a primar es el beneficio de Alianza. Estamos tranquilos con la decisión”, puntualizó.

Con su llegada, Alianza Lima completa su plana administrativa de cara a un cierre de temporada, donde necesitan de todos los aspectos, tanto dentro como fuera de la cancha, para alcanzar los objetivos trazados.

