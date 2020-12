Mauricio Montes, con la experiencia y determinación que tiene, logró anotar el único tanto del partido entre Ayacucho FC y Carlos A. Mannucci, resultado que le permitió quedar primero en el Grupo B y estar más cerca de los Play Offs. Ahora, solo queda enfrentar a Sporting Cristal, cuadro que dirige Roberto Mosquera y que llega con una muy buena racha.

En conversación con Depor, el atacante de los ‘Zorros’ habló sobre el enfrentamiento ante Mannucci y lo que les espera el sábado ante Sporting Cristal en un emocionante partido donde no habrá opción al error.

“La verdad que jugamos ante un rival que buscaba lo mismo que nosotros, tenía la misma necesidad de ganar. Se dio para nosotros y la verdad que fue muy importante. Un gol que nos permite seguir peleando el torneo”, sostuvo refiriéndose al choque del lunes pasado.

Con respecto al partido ante Cristal, el delantero mostró confianza en el grupo y en el planteamiento de Gerardo Ameli, a quien también elogió por lo obtenido en el presente año, a pesar de tener una evidente desventaja al perder su localía.

“La idea es mantener lo bueno que uno hace y tomar las precauciones para que el rival te haga el daño menos posible, porque algo de daño te va a hacer. Pero ya vamos a ver cómo el técnico preparará el partido en la semana para enfrentar a Cristal. Esperemos que salga un lindo partido y que nos pueda ir bien”, señaló.

“Primero resaltar el grupo que tenemos. Desde inicio de año la idea siempre fue formar un buen grupo, el cual se comprometa en lograr cosas importantes. Sabemos que no es sencillo pelear un torneo. Llegar a estas instancias es complicado, pero hemos ido paso a paso. Y conforme fueron pasando las fechas, nos dimos cuenta que se podía. No te voy a mentir que en un momento la vimos complicada, pero es donde resalto el grupo. En los momentos difíciles nunca cayó. Cuando los resultados se fueron dando a favor de los otros equipos que no permitían soñar con alcanzar algún objetivo, el grupo sacó fuerzas y remató bien el año”, añadió refiriéndose al trabajo de Ameli.

Su pasado blanquiazul y el descenso de Alianza Lima

Alianza Lima perdió ante Deportivo Binacional y no logró acumular el puntaje necesario para permanecer en Primera División. La noticia ha caído como un baldazo de agua fría para la hinchada íntima pero también para todos los amantes del fútbol, debido a la grandeza del club de La Victoria.

Mauricio Montes, por su parte, también tuvo la oportunidad de vestir la camiseta blanquiazul en el 2014. En aquella temporada, el futbolista acumuló 1332 minutos, a lo largo de 27 partidos, en los que pudo anotar 4 tantos. Sobre el descenso el jugador dijo: “Es una pena que Alianza esté viviendo esto, pero sé que revertirá esto rápido y lo tendremos pronto en Primera”.

