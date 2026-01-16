En su primera aventura internacional, Jhilmar Lora eligió Brasil como destino. El lateral peruano fichó por Gremio Novorizontino, equipo de la Serie B y buscará el ascenso. El ex Sporting Cristal fue uno de los pedidos de Enderson Moreira para este 2026, por lo que podría tener continuidad después de su proceso de adaptación. El pasado jueves tuvo su primer contacto con los medios de comunicación, donde detalló sus expectativas en la institución, marcando también una diferencia con lo que vivió en el fútbol peruano.

“Mi objetivo es hacer una buena campaña. Llego a un club muy lindo, la gente me ha recibido de una manera que no me imaginaba, me estoy sintiendo cada vez más cómodo en el equipo”, declaró en conferencia de prensa, revelando así cómo lo trataron los hinchas en sus primeros días con el club.

Como era de esperar, Lora también reveló sus objetivos para esta temporada, teniendo en cuenta que Novorizontino se mantuvo vigente en la pelea por volver al Brasileirao en el año 2025, quedando en séptimo lugar, pero solo a dos del último cupo: “El objetivo es hacer un buen Torneo Paulista y después buscar el ansiado ascenso”.

En esa misma línea, Jhilmar también se animó a marcar la diferencia de lo que se vive en el fútbol peruano y cómo han sido sus primeros entrenamientos en Brasil, teniendo en cuenta la competitividad e intensidad que se genera. A falta de debutar de manera oficial, el peruano ya sintió el rigor.

Jhilmar Lora jugará en Gremio Novorizontino en la temporada 2026. (Foto: Novorizontino)

“El fútbol es mucho más intenso que en Perú. Sé que me iré adaptando muy rápidamente y repito que mi objetivo es ascender a la Serie A”, reconoció el jugador de 25 años quien, tras siete temporadas en Sporting Cristal, no renovó su vínculo y emprendió su primera aventura internacional.

En lo que respecta a sus números del año 2025, la temporada no fue muy auspiciosa para Lora. En total, tuvo 21 partidos oficiales entre Liga 1 (Torneo Apertura y Clausura) y Copa Libertadores. A inicios de año, con Guillermo Farré como DT, tuvo participación activa; sin embargo, con la llegada de Paulo Autuori perdió terreno y hasta dejó de ser convocado, disputando solo tres partidos en el Clausura.

Con falta de espacio y la lejanía de Sporting Cristal, dejó la institución donde pasó su etapa formativa: debutó en 2019 y acumuló 151 duelos, con dos goles anotados. Además, en 2021 jugó la Copa América con la Selección Peruana, producto de su buen nivel futbolístico.

Jhilmar Lora jugará en la Serie B de Brasil, tras salida de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo podría debutar Jhilmar Lora?

La Serie B de Brasil aún no inicia, pero en ese interín el Gremio Novorizontino disputará el Torneo Paulista. En las dos primeras fechas jugadas, acumula tres puntos, producto de una derrota ante Santos (2-1) y el triunfo ante Guaraní (2-0). La próxima jornada será ante Esporte Clubes Primavera este sábado 17 de enero, por lo que Lora podría marcar su debut.

Ojo, Gremio Novorizontino hizo una buena campaña en la Serie B de Brasil 2025, completando 60 puntos y quedando solo a dos de Remo (62), quien tomó el último cupo de ascenso al Brasileirao. Lora llegará a un equipo que, en la temporada 2026, anhela conseguir el boleto a la Serie A.

