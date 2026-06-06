El mercado de pases del balompié nacional sigue en constante movimiento y los clubes de provincia no quieren quedarse rezagados en la lucha por el título. FBC Melgar ha decidido dar el primer paso con la firme intención de conformar un plantel altamente competitivo para encarar el Torneo Apertura 2026. Conscientes de la necesidad de encontrar un mayor equilibrio, la gerencia deportiva rojinegra fijó su mirada en el mercado sudamericano para concretar la llegada de un refuerzo de probada jerarquía internacional.

La institución arequipeña oficializó este sábado la flamante incorporación del volante ecuatoriano Kevin Minda, quien aterriza en la Ciudad Blanca para potenciar la zona medular. El mediocentro de 27 años llega procedente de Liga Deportiva Universitaria de Quito bajo la modalidad de cesión temporal, con opción a compra a final de temporada.

El arribo del experimentado futbolista responde a un pedido expreso del director técnico Miguel Rondelli, quien lo dirigió en Universidad Católica entre 2021 y 2022, equipo del que fue su capitán, por lo que con esa experiencia lo trae al fútbol peruano también.

Melgar anunció a Kevin Minda. (Foto: @MelgarOficial)

A través de sus plataformas digitales, la escuadra mistiana se encargó de darle una cálida bienvenida a su nueva figura resaltando su trayectoria. “¡Bienvenido al Dominó, Kevin! Mediocentro defensivo ecuatoriano de 27 años, llega a préstamo procedente de LDU de Quito con opción de compra”, publicó el club.

El equipo de comunicaciones detalló específicamente las virtudes tácticas que el jugador le sumará al esquema del entrenador en este nuevo desafío. “Kevin se suma al Dominó para aportar solidez y equilibrio en el mediocampo”, indicó la institución arequipeña.

La despedida de LDU Quito

Desde la capital ecuatoriana, la dirigencia alba también se pronunció formalmente sobre la salida de su futbolista mediante sus canales oficiales de comunicación. “Kevin continuará su trayectoria en el club FBC Melgar de Perú, institución a la que se incorpora en condición de préstamo con opción de compra. ¡Muchos éxitos, Kevin!”, expresó LDU de Quito.

El centrocampista norteño aterriza en el campeonato peruano con un importante ritmo de competencia adquirido en una de las ligas más exigentes y físicas del continente. Durante la presente temporada 2026, Kevin Minda logró disputar un total de 14 encuentros oficiales defendiendo la camiseta de LDU, que también tiene altura.

Finalmente, el volante ecuatoriano deberá integrarse de inmediato a los trabajos junto al resto del plantel en la ‘Ciudad Blanca’. Con esta importante incorporación internacional, FBC Melgar deja en claro que no escatimará esfuerzos para ser un serio candidato a levantar el trofeo del Torneo Clausura a fin de año.

LDU se despidió de Kevin Minda. (Foto: @LDU_Oficial)

TE PUEDE INTERESAR