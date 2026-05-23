FBC Melgar levantó la voz tras el empate 1-1 frente a Juan Pablo II en Chongoyape, resultado que provocó la molestia de toda la delegación rojinegra por las decisiones arbitrales registradas durante el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. A través de un comunicado oficial publicado este sábado, la institución arequipeña expresó su “total disconformidad con el arbitraje y el uso del VAR” durante el encuentro.

Si bien el cuadro dominó ya no tenía opciones de conquistar el Apertura, el partido mantenía una gran importancia pensando en la tabla acumulada, clasificación que será determinante a final de temporada para definir a los clubes que pelearán por el título nacional o, en su defecto, accederán a competiciones internacionales.

En el documento difundido en sus canales oficiales, Melgar aseguró que “durante el encuentro se tomaron decisiones que tuvieron incidencia directa en el resultado”, situación que, según el club, generó “serias dudas sobre los criterios aplicados y sobre el correcto funcionamiento de las herramientas arbitrales utilizadas”.

Asimismo, la institución arequipeña reveló que antes del compromiso ya había manifestado formalmente su preocupación por la programación arbitral ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Según detallaron, la intención era “salvaguardar la transparencia, imparcialidad y confianza que deben prevalecer en toda competencia deportiva”.

No obstante, desde la administración rojinegra consideran que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. En el comunicado señalaron que dichas advertencias “no fueron atendidas ni consideradas oportunamente” antes del desarrollo del encuentro disputado en Chongoyape.

Uno de los pedidos principales realizados por Melgar fue la publicación de los audios y registros de comunicación del VAR correspondientes a las jugadas polémicas del partido frente a Juan Pablo II. El club explicó que esta solicitud busca “brindar claridad y transparencia sobre las decisiones adoptadas”.

Además, la institución anunció que realizará “las acciones correspondientes dentro de los canales institucionales establecidos”, dejando en claro que buscarán defender sus intereses deportivos tras lo ocurrido en la penúltima jornada del Apertura.

En otra parte del pronunciamiento, Melgar también enfatizó la necesidad de proteger “la integridad de la competencia y el respeto que merecen nuestros jugadores, comando técnico e hinchada”, en medio de la controversia generada por el arbitraje.

El empate conseguido en condición de visitante dejó preocupación en el conjunto arequipeño debido a que cada punto será determinante en la tabla acumulada. Pensando en el Torneo Clausura y el cierre de la temporada, el cuadro rojinegro necesita mantenerse en posiciones competitivas para seguir en carrera por sus objetivos.

Finalmente, Melgar cerró el comunicado reafirmando su “compromiso con la transparencia, el juego limpio y el fortalecimiento del fútbol peruano”, mientras espera una respuesta oficial sobre los pedidos realizados tras el partido ante Juan Pablo II.

TE PUEDE INTERESAR