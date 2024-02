Pese a que Melgar no tuvo el arranque esperado en la Liga 1 Te Apuesto -perdió con Cusco FC y la Universidad César Vallejo-, no todas son malas noticias alrededor del ‘León’. ¿Qué pasó? Con bandera en mano, Horacio Orzán abrazó la nacionalidad peruana, luego de un extenso trámite en la Superintendencia Nacional de Migraciones. El mediocampista, original de Argentina, juramentó como ciudadano peruano el último lunes, en una ceremonia íntima que incluyó a su entorno más cercano, a poco del debut del ‘rojinegro’ en la primera ronda de la Copa Libertadores 2024.

“Migraciones Perú otorgó el Título de la Nacionalidad Peruana al deportista, nacido en Argentina, Horacio Orzán, tras cumplir con los procedimientos de rigor que exige la institución”, publicó el ente estatal, con las imágenes del futbolista posando con la bicolor.

Asimismo, durante la ceremonia de juramentación, el volante del ‘Dominó' expresó su gratitud al club y al país por el apoyo que recibió, desde que llegó en el 2021. “Quiero agradecer a la gente de Melgar, agradecer a Perú, a esta gran nación. Ya tenía un vínculo de por vida porque tengo una hija que nació acá y ahora me toca a mí tener este vínculo de por vida, soy un privilegiado”, indicó.

Asimismo, el defensor agregó que “voy a defender, cuidar y valorar esta gran nación que me está dando la oportunidad de ser parte de ustedes y que desde el primer momento me recibió con cariño y respeto hacia mi familia. Me comprometo a ser un ciudadano como lo demanda esta nación”. Cabe agregar que Orzán suma con los rojinegros un total de 108 partidos, incluyendo duelos por la Liberatdores y la Sudamericana.

¿Cómo llega Melgar y Aurora?

Melgar llega a este partido con muchas dudas, pues en sus dos duelos oficiales en lo que va de la temporada no ha sumado una sola victoria. En su debut, perdieron 3-2 frente a Cusco FC en el Estadio Monumental de la UNSA; y en la última jornada del certamen local también tropezó contra la Universidad César Vallejo y por el mismo marcador. El duelo se desarrolló en el estadio Mansiche de Trujillo.

Aurora, por su parte, llega a este partido habiendo disputado dos amistosos de pretemporada. En el primero vencieron por 2-0 a Nacional de Potosí, mientras que en el segundo empataron 1-1 con Universitario de Vinto. El cuadro altiplánico iba a jugar otro duelo de preparación con GV San José, pero este fue suspendido de último momento por situaciones de fuerza mayor.

¿A qué hora juegan Melgar vs. Aurora?

El partido entre Melgar y Aurora está programado para este miércoles 7 de febrero desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 8:30 p.m., en México a las 6:30 p.m., mientras que en España a las 12:30 a.m. del jueves 8.

¿En qué canal ver Melgar vs. Aurora?

El compromiso entre Melgar y Aurora se disputará en el Estadio Sudamericano Félix Capriles Sainz y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





