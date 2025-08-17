El sorpresivo regreso de Juan Reynoso al fútbol peruano tuvo un arranque positivo en Arequipa. Melgar se impuso a Ayacucho FC en la sexta fecha del Torneo Clausura, logrando cortar una racha de cinco partidos sin conocer la victoria en el campeonato local. El triunfo, celebrado por los hinchas en la UNSA, significó también un nuevo punto de partida para un equipo que no encontraba resultados y que necesitaba con urgencia sumar de a tres para recuperar la confianza en la Liga 1.

El estratega nacional asumió el banquillo del ‘dominó’ con la obligación de cambiar la inercia negativa que arrastraba el plantel. Desde la primera fecha del Clausura, Melgar no conseguía ganar y en condición de local habían pasado más de dos meses sin una alegría, la última ante Sport Boys en el Apertura.

Por ello, la victoria frente a los ayacuchanos no solo sirvió para sumar en la tabla, sino también para devolver al grupo un respaldo anímico clave en esta etapa de la temporada. En conferencia de prensa tras el partido, Reynoso mostró autocrítica pese al triunfo, consciente de que todavía hay aspectos por mejorar en el juego de su equipo.

Melgar logró conseguir un triunfo frente a Ayacucho FC por la Liga 1. (Foto: @MelgarOficial)

“Creo que fue un buen partido por momentos, nos faltó contundencia, nos ganaron las prisas después del primer gol. Vamos a tener más tranquilidad para definir, mejorar algunos detalles de automatismo en ataque y la vigilancia en defensa, pero me quedo sobre todo en cambiar esa inercia de derrotas y empates”, sostuvo el entrenador arequipeño.

El técnico también se refirió a la percepción sobre su estilo de juego, aclarando que su propuesta busca ser más ofensiva de lo que muchos creen. “Hay esa leyenda urbana de que yo soy un técnico defensivo y no de ataque. Seguro los que me conocen, ahora en el plantel, entienden que hacemos más cosas ofensivas que defensivas”, señaló.

Cabe resalta que en su última actuación en nuestro país, con la Selección Peruana, lo que más se criticó fue dicho estilo defensivo, entrando a una racha negativa de disparos al arco. Sin embargo, con Melgar logra imponer algo diferente encontrando también la cuota de gol en el 2-1 frente a Ayacucho FC.

FBC Melgar 2-1 Ayacucho FC, por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Foto: Omar Cruz.

Siendo una figura importante en la historia del club, el ‘Cabezón’ agradeció la recepción de la hinchada de Melgar, que lo ovacionó en su debut en la UNSA. “Muchas gracias por el cariño, me he sentido muy bien recibido, halagado. Yo la verdad soy tímido y no me gusta mucho aparecer, pero donde he estado la gente muy respetuosa, para una foto, un autógrafo, y me han hecho sentir distinto. Eso es un halago”, expresó.

Sobre la conformación del plantel, el técnico fue claro en que no habrá incorporaciones para lo que resta de la temporada. “El plantel está cerrado. Conociendo el grupo, estamos bien, estamos para competir. Tenemos un solo torneo, de repente si hubiera Sudamericana y Libertadores sería otra cosa. El plantel está trabajando de manera espectacular, hay mucha predisposición para revertir la situación”, puntualizó.

El desafío para Reynoso será sostener el impulso de este debut positivo y trasladarlo a los próximos compromisos del Clausura, pues es la única competencia en la que se mantienen. Habiendo perdido una cantidad de puntos en las primeras fechas, en su regreso a Arequipa, busca iniciar el regreso a la senda del triunfo.

