Una desazón queda en los camerinos tras el empate de Universitario de Deportes frente a Sport Huancayo. Si bien, se rescató un punto que les permite seguir de cerca el liderato del Torneo Clausura, lo que ha dejado muchas molestias son las polémicas que se han suscitado por el arbitraje de dicho partido. Un gol anulado a los ‘cremas’ es lo que ha generado una fuerte reacción de parte de Álvaro Barco, directivo de la ‘U’, quien aseguró que han querido perjudicarlos para no quedarse con los tres puntos.

El partido en el estadio IPD de Huancayo tuvo pasajes de tensión, sobre todo cuando Edison Flores parecía adelantar a Universitario en el marcador por segunda vez. La jugada fue invalidada por el juez de línea que señaló posición adelantada y, tras la revisión del VAR, la decisión se ratificó con las líneas trazadas en la pantalla.

Sin embargo, las imágenes de la transmisión dejaron más dudas que certezas, lo que generó la indignación de los jugadores y dirigentes al finalizar el compromiso. Barco no dudó en expresar su molestia y sostuvo que existe una intención clara de impedir que Universitario siga sumando triunfos en el Clausura.

Universitario empata 1-1 con Sport Huancayo (Foto: @Liga1)

“Indignación total, hay algo raro lo que está pasando. Hay una consigna para bajar a Universitario de Deportes, pero que lo hagan en la cancha no en lo que hemos visto ahora. La consigna parece que era que no ganemos los tres puntos, pero no nos van a sacar de adelante, vamos a ganar el Torneo Clausura”, declaró el directivo en L1 Max.

El dirigente también fue consultado por otra acción polémica en el primer tiempo, cuando Hugo Ancajima cometió una fuerte falta que para muchos merecía una expulsión. Sin embargo, Barco evitó extenderse en ese episodio y prefirió centrarse en el tanto anulado.

“No vi lo de Ancajima, pero es escandaloso el gol anulado, definitivamente ha habido una mala intención. Es una indignación total, es inconcebible que el VAR anule ese gol. No puedo dejar de manifestarme, acá hay una mano. Nosotros los últimos años lo hemos ganado en la cancha”, agregó con firmeza.

Las declaraciones de Barco no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los hinchas de Universitario expresaron su malestar y compartieron imágenes de la polémica jugada. Para muchos, lo ocurrido confirma una tendencia que perjudica al club en momentos decisivos del torneo.

Trazado de líneas del VAR en el gol anulado. (Foto: Captura L1 Max)

El empate dejó a Universitario con la sensación de que pudieron regresar de Huancayo con un triunfo, pero la bronca por lo sucedido trasladó el debate fuera del césped. La confianza del plantel, no obstante, se mantiene intacta, con la mirada puesta en pelear el Clausura hasta el final.

Sobre una posible queja que podrían elevar a instancias mayores, Barco confesó que si lo harán a pesar de que “a veces eso cae en saco roto”, pero aseguró que buscan que todo se juegue de manera limpia. “Queremos que se juegue de buena manera, que nos ganen en cancha. Esto ha sido todo fuera de lugar, nos quitan dos puntos”, concluyó.

