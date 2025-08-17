Al mismo estilo de Juan Pablo Freytes y Kevin Serna, quienes partieron al Fluminense de Brasil, Alianza Lima sumó otro futbolista con destino directo a una de las mejores ligas de Sudamérica: Erick Noriega será jugador de Gremio de Porto Alegre. Al respecto, la gerencia deportiva del club, a través de Franco Navarro Mandayo, resaltó que desde el extranjero miren a los blanquiazules como un club exportador, aunque aseguró que no van a descuidar el armado del plantel. También confirmó si son ciertos los rumores de Pedro Aquino como una alternativa para reemplazarlo.

El flamante gerente deportivo de Alianza Lima sacó pecho de que son el club peruano que más jugadores ha vendido al exterior en los últimos años. “Alianza viene siendo y por gran diferencia un equipo exportador, es un equipo que está en la vitrina. Siempre todas las transferencias que se hacen son pensando en el beneficio del deportista y sobre todo en el del club. Todo se hace consensuado, así que estamos muy contentos”, declaró.

Erick Noriega viajará en las próximas horas a Brasil para pasar pruebas médicas y ser anunciado como nuevo futbolista de Gremio. Si bien se supo que Alianza Lima intentó que el ‘Samurái’ dispute el partido de vuelta de Copa Sudamericana este miércoles en Ecuador, esto no será posible y el volante continuará su carrera en el extranjero.

“Faltan ultimar detalles. Es algo importante para el jugador. De llegarse a dar, que es muy probable, estamos apenados por su salida, pero a la vez con una mezcla de sensaciones, de sentimientos felices por él”, agregó Navarro Mandayo.

Erick Noriega firmará por Gremio hasta 2028. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Este lunes 18 de agosto se cierra el mercado de pases en el fútbol peruano, y Alianza Lima tiene hasta esa fecha para poder registrar a un nuevo futbolista para reemplazar a Erick Noriega. ¿El nombre de Pedro Aquino es una opción en tienda blanquiazul? Franco Navarro Mandayo no lo descarta.

“El libro de pases cierra el lunes. Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos. ¿Aquino? No podemos descartar nada hasta ese día”, agregó el gerente deportivo aliancista, en alusión al volante que actualmente pertenece a Santos Laguna, pero que no juega oficialmente desde el 11 junio, por las Eliminatorias.

Si bien Sporting Cristal descartó de momento su contratación, según palabras de su Director General de Fútbol, Julio César Uribe, la ‘Roca’ podría aterrizar en Alianza Lima si el club requiere de sus servicios. Santos Laguna envió un comunicado asegurando que el peruano “está apto para la práctica deportiva de alto rendimiento”, desestimando los rumores de una lesión.

Comunicado de Santos Laguna sobre el estado físico de Pedro Aquino. (Foto: Santos Laguna)

