En el minuto 73′ del partido entre Alianza Lima y ADT, Matute se convirtió en un sinfín de aplausos: Erick Noriega ingresó para disputar sus últimos minutos con la camiseta blanquiazul, y en ese preciso momento Hernán Barcos le dio la cinta de capitán para que se despida por lo alto del templo victoriano. De inmediato, el ‘Samurái’ no pudo contener las lágrimas. Un momento súper emotivo para el futbolista, que en las próximas horas viajará a Brasil para ser la nueva incorporación de Gremio por cerca de 2 millones de dólares.

El ‘Pirata’, quien supo defender los colores del equipo de Porto Alegre en dos temporadas (2013 y 2014), le dio su bendición. “Muy feliz por él, feliz por el paso que va a dar, contento y esperemos que le vaya de la mejor manera porque se lo merece”, declaró el ‘9′ luego de una nueva victoria aliancista.

Barcos sabe lo que significa jugar en Gremio y le dio un consejo al ‘Samurái’, además de confesar que dio las mejores referencias de su persona. “Le dije que disfrute, que va a ir a un nivel un poco más alto del que está acá. Tengo certeza que yendo a Gremio se va a potenciar. Es un chico espectacular con una personalidad de 500 partidos. Me llamaron de Gremio, me preguntaron por él y dije la verdad, no tiene cosas negativas”, dijo a L1 MAX.

Erick Noriega desbordó en llanto al recibir el homenaje de Alianza Lima en su despedida antes de fichar por Gremio. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

De hecho, Alianza Lima pierde un jugador clave que mantuvo un buen nivel tanto en la volante como en la defensa. Y más allá de cierta polémica por irse a mitad de temporada, el ‘Pirata’ respaldó la decisión de Erick Noriega de tomar la oferta del ‘Tricolor’ brasileño.

“A veces preguntan si es el momento o no, pero el momento es cuando llega la propuesta. Es difícil decir que no”, aseguró Barcos, quien ahora se concentra en el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, ante Universidad Católica en Ecuador, ya sin la presencia del ‘Samurái’.

“Vamos a sentir su ausencia. Ahora tenemos el miércoles una final y vamos a jugarla como tal, tratar de traer la clasificación de Quito que no va a ser fácil, pero tratar de buscarla“, finalizó.

Hernán Barcos jugó dos temporadas en Gremio de Brasil. (Foto: AFP)

Los números de Erick Noriega

Los números de Noriega en este 2025 con Alianza Lima simbolizan una continuidad en todos los torneos que disputó el cuadro de La Victoria en la temporada. Su polifuncionalidad (como defensa o mediocampista) lo colocó como el ‘bombero’ ante las eventuales bajas de Carlos Zambrano o Renzo Garcés, ya sea por expulsión o lesión.

De los 12 partidos que los blanquiazules disputaron en la Copa Libertadores 2025, Erick jugó 11 y en Copa Sudamericana fue titular en los 3 que vienen jugando. En Liga 1, acumuló 21 de 25 posibles entre Torneo Apertura y Clausura.

Erick Noriega dará el salto por primera vez al extranjero. (Foto: Alianza Lima)

TE PUEDE INTERESAR