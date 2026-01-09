Melgar sigue sacando cara por los clubes y responde a la FPF: “Van a ser 3 años sin solución”. (Fotos: Composición Depor)
Melgar sigue sacando cara por los clubes y responde a la FPF: “Van a ser 3 años sin solución”. (Fotos: Composición Depor)

La guerra no da tregua de ningún lado. A pocas horas de conocer el fixture oficial de la , los clubes siguen alzando la voz contra las condiciones que se están presentando en el torneo local. Tras las declaraciones de Álvaro Barco y el comunicado en respuesta de la , quien volvió a aparecer fue uno de los equipos que más sufre las consecuencias de las deudas que tiene 1190 Sports, de Arequipa, que no dudó en exigir nuevamente un apoyo de parte de la institución rectora del fútbol nacional.

“Qué eficiente puede ser la gestión cuando uno quiere. Nos encantaría que la FPF responda con la misma velocidad y firmeza cuando sus socios comerciales nos deben. Van a ser 3 años sin solución ni apoyo. Seguimos esperando.”

Noticia en desarrollo...

