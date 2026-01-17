El mercado de pases sigue dejando movimientos que conectan directamente al fútbol peruano con escenarios internacionales. Esta vez, el nombre que vuelve a aparecer en el radar es el de Tomás Martínez, un futbolista que dejó huella en la Liga 1 y que ahora prepara un nuevo capítulo fuera del país. Tras varios años de continuidad y protagonismo, el volante decidió cambiar de aire y asumir un reto distinto. Su salida no pasó desapercibida entre los hinchas que siguieron de cerca su evolución. El destino elegido genera expectativa no solo por el club, sino también por el contexto que rodeará su próxima temporada.

Luego de cerrar su etapa en Melgar, ‘Tomi’ Martínez encontró rápidamente un nuevo equipo para continuar su carrera. El mediocampista argentino se convirtió en refuerzo de Barcelona de Ecuador, uno de los clubes más populares y exigentes del país norteño. Su llegada se da en un momento clave, cuando el equipo se encuentra en pleno armado del plantel para afrontar un año con múltiples competencias.

El futbolista arribó a Ecuador y se integró de inmediato a los trabajos de pretemporada que el club viene realizando en Quito. Sin demasiada exposición pública, comenzó a entrenar con el grupo mientras se completan los pasos administrativos previos a su anuncio oficial. La intención del comando técnico es que se acople lo antes posible a la idea de juego.

Martínez llega en condición de agente libre y con un contrato por una temporada. La dirigencia de Barcelona apostó por su experiencia internacional y su capacidad para aportar claridad en el mediocampo, una zona que el equipo buscaba reforzar. Su perfil encaja con la necesidad de sumar jerarquía y recorrido en partidos decisivos.

Tomás Martínez. (Foto: Melgar)

Durante su paso por Melgar, el volante argentino fue una pieza constante dentro del plantel. Disputó torneos locales e internacionales, aportando goles y participación en momentos clave. Más allá de los números, logró consolidarse como un jugador reconocido en el medio peruano, lo que explica el interés que despertó fuera del país tras su salida.

Antes de viajar, Martínez se despidió del club rojinegro con un mensaje cargado de gratitud. “Gracias Melgar, gracias Arequipa… fueron años muy importantes para mí”, expresó en redes sociales, resaltando el vínculo que construyó con la ciudad, sus compañeros y la hinchada a lo largo de su estadía.

En Barcelona, el argentino no solo tendrá el desafío de ganarse un lugar en un equipo grande, sino también de afrontar competencias de alto nivel. El club ecuatoriano disputará torneos locales e internacionales, lo que eleva la exigencia desde el inicio de la temporada y obliga a un rápido proceso de adaptación.

Uno de los aspectos que más expectativa genera es el calendario que se avecina. Barcelona tiene programado un amistoso internacional ante el Inter Miami, donde milita Lionel Messi, un partido que concentra la atención del continente. De confirmarse su participación, Martínez tendrá la oportunidad de enfrentar a una de las máximas figuras del fútbol mundial.

