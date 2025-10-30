El Estadio Alejandro Villanueva se prepara para un duelo con realidades opuestas este viernes, en el marco de la decimoséptima jornada del Torneo Clausura. Alianza Lima, con el deber cumplido y un boleto internacional asegurado, recibe a un rival que se juega gran parte de la temporada en estos noventa minutos. FBC Melgar llega a Matute con la obligación de sumar para mantener vivo el sueño de la Copa Libertadores, en un partido que uno de los protagonistas ‘rojinegros’ ya ha calificado como decisivo.

El encuentro, programado para las 8:00 p.m., enfrenta a dos pesos pesados de la Tabla Acumulada. Los ‘blanquiazules’ marchan en un cómodo tercer lugar con 61 puntos, lo que ya les aseguró un cupo a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, el ‘Dominó’ se ubica en el cuarto puesto con 55 unidades, una posición que necesita defender con urgencia si quiere alcanzar el último cupo al máximo torneo continental.

El equipo de Néstor Gorosito llega descansado a este reencuentro con su hinchada, tras no haber jugado en la decimosexta jornada. Su último antecedente fue un trabajado triunfo por 2-1 en la altura ante Sport Huancayo. En aquella ocasión, sus referentes de ataque, los inoxidables Paolo Guerrero y Hernán Barcos, demostraron su vigencia anotando los goles de la victoria.

Alianza Lima vs. Melgar se enfrentan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. (Foto: Liga 1)

FBC Melgar, dirigido por Juan Máximo Reynoso, ha mostrado una campaña de altibajos en sus últimas presentaciones. Vienen de conseguir un triunfo vital por 2-0 sobre Sport Huancayo en el Monumental de la UNSA, con anotaciones de su goleador histórico, Bernardo Cuesta, y el defensor Alec Deneumostier. Esa victoria les permitió recuperarse anímicamente.

En la previa de este duelo crucial, el delantero rojinegro Jhonny Vidales conversó con ‘Radio Ovación’ y dejó claro el objetivo del plantel. El atacante analizó su buen año, pero priorizó el cierre de temporada. “En lo personal fue un buen año, pero quiero cerrarlo con un logro colectivo, clasificando a un torneo internacional”, señaló el atacante.

Vidales no dudó en calificar la importancia del choque en Matute, a pesar de los problemas externos que, según él, afectan la definición. “Debemos afrontar el partido contra Alianza como siempre, como si fuera una final”, aseguró. ”Lamentablemente, la organización y el tema de Binacional nos complica un poco, pero iremos con una mentalidad ganadora”, añadió en Ovación.

Jhonny Vidales habló sobre el partido con Alianza Lima. (Foto: Melgar)

El delantero también explicó las claves de su regularidad, la cual le ha permitido ser una pieza importante para Reynoso. “Mi buen momento no es solo de este año; vengo trabajando desde hace mucho. Estar preparado mentalmente me ayudó mucho, y también fue importante jugar más cerca del arco”, explicó el atacante, marcando distancia de roles anteriores.

Por supuesto, esta mejoría del cuadro ‘rojinegro’ se debe a la llegada de Juan Reynoso, que implantó un nuevo chip con el que han mantenido una buena racha de partidos sin perder. “Juan nos da indicaciones a todos; es muy detallista y eso nos ayuda a ser mejores jugadores y a complementarnos mejor como equipo. Así podemos alcanzar el nivel que él quiere y que se necesita para pelear arriba en el campeonato”, afirmó.

Finalmente, Vidales recordó sus inicios, que explican su facilidad para el gol. “Cuando llegué a ADT sabía que iba a jugar como extremo, pero por circunstancias terminé actuando de ‘9’. En mis inicios fui centrodelantero, una posición que me sienta bien”, concluyó. Explicó que haber jugado como ‘doble cinco’ le “ayudó a leer mejor las jugadas”, una inteligencia táctica que Melgar necesitará para asaltar Matute y asegurar su futuro internacional.

TE PUEDE INTERESAR