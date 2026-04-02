El banquillo del ‘Dominó’ ya tiene un nuevo dueño y su sorpresiva llegada ha provocado un verdadero cortocircuito en el sur del país. Tras la dolorosa salida de Juan Reynoso por la falta de buenos resultados, la directiva de FBC Melgar se movió con muchísima rapidez en el mercado y dio el gran golpe al oficializar la contratación de Miguel Rondelli como su flamante director técnico. Sin embargo, lo que debía ser una presentación tranquila y de fiesta en Arequipa se transformó en un cruce verbal de altísimo voltaje, luego de que su exequipo, Cusco FC, emitiera un duro comunicado cuestionando fuertemente la ética de los characatos por este jale.

La polémica se encendió aún más porque el destino del fixture quiso que el esperado debut del nuevo comando técnico rojinegro sea justamente este sábado 4 de abril ante el elenco imperial. Esta tremenda coincidencia desató la furia de la dirigencia cusqueña, quienes acusaron una grave falta de respeto a los vínculos contractuales en el torneo.

Ante estas graves acusaciones, la administración provisional del ‘León del Sur’ decidió no quedarse de brazos cruzados durante la conferencia de prensa. Ricardo Bettocchi tomó el micrófono, defendió la imagen de la institución y aclaró tajantemente cómo se dio esta sorpresiva negociación. “No es que hayamos ido a buscar a alguien con trabajo en ese momento, sino que nos contacta la agencia que lo representa”, reveló.

Miguel Rondelli dejó Cusco para mudarse a Arequipa. Foto: Difusión.

El directivo rojinegro se mostró bastante incómodo por los duros señalamientos de sus pares imperiales y lanzó un dardo directo hacia la otra directiva. “Eso es importante decirlo porque es fácil hablar de éticas ajenas, ponerlo en un papel y decir cualquier cosa”, indicó Bettocchi, defendiendo la total transparencia arequipeña.

Para cerrar el tenso tema y dejar las cosas claras de cara al picante partido del fin de semana, el administrador de Melgar fue aún más punzante. “Faltar a la ética es ir a buscar un entrenador como represalia, lo cual no pasó acá... en el fútbol sabemos cómo nos manejamos nosotros y ellos”, sentenció con muchísima firmeza.

Ricardo Bettocchi es administrador de Melgar. (Foto: Difusión)

Dejando de lado esta candente controversia dirigencial, los reflectores pasaron a enfocarse en el flamante estratega argentino. Miguel Rondelli se mostró muy ilusionado con esta enorme oportunidad y aseguró que mantendrán la filosofía de trabajo que caracteriza al club arequipeño en el corto y mediano plazo.

El nuevo entrenador reconoció la importancia de potenciar lo que ya se viene haciendo bien en la interna y en las canteras del equipo. “Creemos que un proyecto no se construye de manera unipersonal. Nos sumamos a un proyecto ya encaminado y sabemos que el club ya tiene un funcionamiento”, explicó el técnico.

Finalmente, el DT dejó abierta la puerta a posibles nuevos refuerzos si el esquema táctico lo amerita de urgencia. “Ya tiene chicos en el plantel y selecciones menores. Si pensamos que necesitamos reforzar una posición, se conversa”, concluyó Rondelli, quedando totalmente listo para su esperado estreno con el buzo rojinegro.

TE PUEDE INTERESAR