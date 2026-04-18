De cara al trascendental duelo ante Universitario de Deportes, el atacante del FBC Melgar, Johnny Vidales, fue tajante al desmentir los rumores sobre presuntos conflictos internos en el camerino arequipeño, asegurando que “nunca hubo una pelea. El grupo nunca está dividido como se dice”. A sus 33 años, el futbolista dejó claro que el plantel se mantiene compacto para revertir el presente deportivo, y crees que la victoria ante Boys puede ser un gran envión anímico antes de enfrentar a los cremas.

Con la mira puesta en el crecimiento futbolístico, el autor de cuatro tantos en la temporada resaltó la importancia de mantener la racha positiva. “Esperamos seguir plasmando lo que se hizo el martes y dejar al hincha contento”, afirmó Vidales. El delantero reconoció que el equipo tiene una tarea pendiente en casa, señalando que “buscaremos seguir creciendo como equipo, mantener el estilo de juego y seguir escalando en el Apertura, sabemos que estamos en deuda en Arequipa”.

De hecho, respecto al duelo frente a Universitario, Vidales advirtió que el mal momento internacional de los cremas no los hace menos peligrosos. “Contra la ‘U’ vamos a afrontar el duelo con todas las ganas”, sentenció, subrayando que, aunque el rival venga de una caída en la Copa Libertadores, cuentan con una plantilla de cuidado: “Sabemos que será un partido difícil, así la ‘U’ haya perdido el último partido en la Copa, sabemos los jugadores que tienen”.

Melgar viene de vencer 3-1 a Sport Boys en el Callao. (Foto: Sport Boys)

El ‘Dominó’ sufre bajas sensibles que obligarán al técnico Miguel Rondelli a replantear su esquema ofensivo. El mexicano Jesús Alcantar, de 22 años, quedó inhabilitado tras recibir una tarjeta roja directa en la jornada anterior, sumándose a la ausencia de Jeriel De Santis. El atacante venezolano-peruano no podrá jugar en la UNSA debido a la doble amarilla que recibió en el último compromiso frente a Sport Boys, dejando un vacío importante en el ataque rojinegro.

El panorama para Universitario de Deportes también se presenta complicado de cara al domingo, ya que el asistente técnico Santiago González Lemus no estará en el banquillo tras ser expulsado en el clásico. En el campo, el técnico Javier Rabanal deberá lidiar con las ausencias confirmadas de Lisandro Alzugaray, Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes, mientras que la zona defensiva permanece en incertidumbre debido a que Williams Riveros y Anderson Santamaría están entre ‘algodones’ y son duda para el encuentro.

Estas ausencias marcan la previa de un duelo que se perfila como clave por el Torneo Apertura. Pese a las noticias negativas para ambos planteles, Melgar recibirá a Universitario en el Estadio Monumental de la UNSA con la presión de mover sus fichas para hacer respetar la casa. En cuanto a los cremas, no sacar un buen resultado prácticamente los dejaría fuera de carrera debido a la buena racha de Los Chankas y el presente de Alianza Lima.

Jeriel de Santis se perderá el duelo ante Universitario por suspensión. (Foto: Melgar)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de vencer 3-1 a Sport Boys, Melgar volverá a tener actividad este fin semana cuando reciba a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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