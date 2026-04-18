El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció tras la reciente derrota celeste en la Copa Libertadores y dejó un mensaje claro: “Hay que voltear rápido la página y enfocarnos en el partido ante UTC”. Luego de caer ante Palmeiras en condición de visitante, el directivo enfatizó que no hay margen para quedarse en el resultado. El calendario obliga a reaccionar de inmediato. Y el objetivo ahora está puesto en el torneo local, con la necesidad de una respuesta rápida.

Zevallos destacó que, más allá del marcador, el equipo mostró argumentos importantes en Brasil. “Creo que el equipo hizo un buen partido”, señaló el dirigente. Bajo su análisis, Sporting Cristal logró competir ante un rival de alta jerarquía. Además, remarcó que el planteamiento permitió sostener el trámite en varios pasajes. Esto, a su entender, deja conclusiones positivas pensando en lo que viene tanto a nivel local como internacional.

El director deportivo también valoró el esfuerzo colectivo mostrado por el plantel. “Se hizo un trabajo inteligente”, sostuvo. En esa línea, consideró que el equipo cumplió con lo planificado en gran parte del compromiso. Incluso, dejó entrever que el resultado no refleja del todo lo visto en el campo. Una lectura que apunta a reforzar la confianza interna en un momento donde el grupo necesita sostenerse anímicamente.

Zevallos hizo referencia al rendimiento reciente en el torneo continental, pues recordó lo hecho ante Cerro Porteño, donde Cristal dejó buenas sensaciones. Sin embargo, admitió que ante Palmeiras hubo detalles determinantes. “Lamentablemente se define por situaciones puntuales”, explicó. Aspectos que, en este nivel de competencia, suelen marcar diferencias, y que terminan inclinando partidos muy cerrados.

Uno de los puntos que generó mayor incomodidad fue el arbitraje. El dirigente fue claro al expresar su postura. “Hubo una jugada que nos perjudica”, afirmó. Si bien evitó profundizar en la polémica, dejó en claro su malestar. Para Zevallos, ese tipo de decisiones influyen directamente, sobre todo en encuentros tan parejos donde cada acción tiene un peso determinante.

A pesar de ello, el mensaje interno apunta a no quedarse en la queja. “No podemos quedarnos con eso”, remarcó. La consigna es rescatar lo positivo del rendimiento y corregir los errores de cara a los próximos compromisos. En su visión, el equipo tiene una base sólida, pero debe mantener la regularidad y sostener la concentración en momentos clave.

El foco inmediato está puesto en el duelo ante UTC por la Liga 1. Zevallos fue enfático en ese aspecto. “Ahora hay que pensar en el partido que viene”, indicó. El objetivo es recuperar terreno en el campeonato local y demostrar que el equipo puede reaccionar rápidamente en un calendario exigente donde no hay espacio para tropiezos consecutivos. El dirigente también hizo hincapié en la exigencia del calendario. “Esto es así, no hay tiempo para lamentarse”, sostuvo. Entre torneo local e internacional, el equipo debe estar preparado para competir constantemente.

La gestión del plantel será clave, así como la recuperación física y mental, factores que inciden directamente en el rendimiento. Finalmente, en Sporting Cristal el mensaje es contundente: dejar atrás lo ocurrido ante Palmeiras y enfocarse en lo que viene. “Hay que darle vuelta a la página”, insistió Zevallos. El equipo busca sostenerse en la pelea del torneo local, sin perder de vista la Copa Libertadores, en un tramo donde cada partido empieza a ser decisivo.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Palmeiras, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.