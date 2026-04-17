Las preocupaciones aumentan en Universitario de Deportes de cara al choque frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura. El cuadro crema podría afrontar el partido con varias bajas importantes, situación que complica la planificación del comando técnico en una plaza siempre exigente como Arequipa.

La primera ausencia confirmada es la de Matías Di Benedetto, quien sufrió un desgarro y quedó automáticamente descartado para el compromiso. El defensor argentino se suma así a la lista de bajas que ya tenía el equipo crema, generando un problema en la zona defensiva del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Pero el panorama podría complicarse aún más. Anderson Santamaría y Williams Riveros también arrastran molestias físicas y su presencia para el viaje a Arequipa todavía no está asegurada. Ambos jugadores vienen siendo evaluados por el departamento médico del club.

En el caso de Santamaría, el defensa terminó el último encuentro con algunas molestias musculares que encendieron las alarmas en el comando técnico. El futbolista ha sido una pieza importante en el esquema crema, por lo que su posible ausencia sería sensible en una plaza como Arequipa.

Por su parte, Riveros también se encuentra bajo observación médica tras presentar algunas complicaciones físicas durante los entrenamientos, su situación se definirá en las próximas horas.

Ante este escenario, Javier Rabanal viene trabajando variantes en los entrenamientos para cubrir posibles ausencias. El técnico español analiza diferentes opciones dentro del plantel para mantener el equilibrio del equipo en un partido que promete ser exigente.

En la parte ofensiva, Sekou Gassama integra la lista de jugadores que viajarán a la ‘Ciudad Blanca’ para el duelo ante los ‘rojinegros’, con la intención de mejorar su rendimiento respecto al último partido frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores.

En las próximas horas, Universitario de Deportes realizará su último entrenamiento en el Estadio Monumental previo al duelo ante Melgar. Tras la práctica, el comando técnico definirá la lista final de convocados que viajará a Arequipa. El equipo crema partirá con la convicción de conseguir los tres puntos y no perderle pisada al líder del torneo, Los Chankas.

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