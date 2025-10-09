En el inicio de la temporada 2019, Alianza Lima dio el golpe en el fútbol peruano: presentó como entrenador a Miguel Ángel Russo, quien venía de ser campeón en Colombia y acababa de superar una enfermedad. En ese entonces conoció a Leao Butrón, quien era un referente del club íntimo y atravesaba los últimos años de su carrera. El DT tuvo un corto paso por La Victoria, tras no conseguir buenos resultados en la Copa Libertadores, y el exarquero contó detalles de esos meses de convivencia tras la lamentable pérdida del entrenador argentino.

“Súper triste por lo que pasó con el profesor. Cuando él estuvo acá en 2019 hice una buena amistad. Yo me lesiono en ese momento, me opero y estuve ausente en los entrenamientos por tres meses, y miraba todo de afuera, a un costado del campo. Ahí nos poníamos a conversar y me contaba mucho de lo que le pasó en Colombia, cómo luchó con la enfermedad, y ahí hice una gran amistad con el profesor”, contó el exarquero en DSports.

Además, Butrón recordó que el año siguiente, cuando Alianza Lima viajó a Argentina para disputar la Copa Libertadores 2020 ante Racing Club en Avellaneda, el exentrenador de Boca Juniors habló con Gustavo Zevallos, directivo íntimo en aquel entonces, para pedirle un encuentro con Leao, aprovechando su visita a Buenos Aires.

Miguel Ángel Russo dirigió 15 partidos a Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

“Gustavo (Zevallos) me llama y me dice “oye, el profesor te quiere ir a ver”, imagínate la amistad que hicimos. Ese día hubo una lluvia torrencial en Argentina, pero a mí me emocionó mucho solo esa intención. Lo cuento porque lamentablemente mucha gente comenzó a decir que yo me había peleado con Russo en Alianza y nada que ver, hicimos una gran amistad", aseguró el exarquero de la Selección Peruana.

Russo solo estuvo al mando de Alianza Lima durante 15 partidos, con un saldo de tres victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Se fue tras caer 1-0 ante Internacional de Porto Alegre y quedar eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Luego emigró a Cerro Porteño de Paraguay y volvió a Argentina, tras un breve paso por Al-Nassr de Arabia Saudita.

“El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!“, fue el mensaje de la institución blanquiazul, con un diseño con un crespón negro y el sentido pésame por la partida del entrenador de fútbol a sus 69 años.

De todos modos, su etapa en el Perú es recordada por Butrón por otra anécdota en aquel verano de 2019. “Ese año llegó Pedro Gallese a Alianza, y Russo me dijo “mira Leao, yo sé lo que eres para Alianza, no soy ningún tonto, pero Pedro es el arquero de la selección”. Yo tenía casi 40 años, le dije que lo entendía perfectamente, yo estaba al borde del retiro. Qué puedes hacer cuando una persona es transparente y sincera", finalizó.

Alianza Lima expresó así su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. (Foto: @ClubAlOficial)

