Miguel Ángel Russo sobre el once que arrancará ante Sport Boys: "Tengo un bonito dolor de cabeza" [VIDEO]

Miguel Ángel Russo afirmó que tiene un "bonito dolor de cabeza" para armar el once de Alianza Lima que arrancará este viernes ante Sport Boys. El entrenador dijo que tiene variantes y que su problema para elegir no solo es en el arco.

"Las variantes me producen un bonito dolor de cabeza", dijo. Ante la consulta si tener esas variantes le da tranquilidad, Miguel Ángel Russo añadió: Tranquilidad en mi cargo no hay ninguna y eso se lo firmo. El cargo de entrenador está permanentemente con movimiento. Pero estamos bien".

"Ojalá cumplamos los objetivos que nos hemos propuesto y después veremos. A través del error mejoraremos y buscaremos corregir. De que van a haber errores es seguro pero los equipos funcionan jugando, cuando uno juega un torneo allí es donde inicia la evolución del jugador", añadió el DT.

Miguel Ángel Russo dijo que está contento con sus jugadores. (Video: Jesús Mestas)

El técnico de Alianza Lima dijo que es de confirmar sus equipos un día antes o el mismo día del partido y no quiso dar luces de quién será el que se pare en el arco blanquiazul, si Leao Butrón o Pedro Gallese.

"Me ha tocado situaciones más difíciles de resolver que las del arco. Gracias a Dios no es en un solo lugar. Para el partido elegiré lo mejor aun así corriendo el riesgo de equivocarme, porque me equivoco. Elegiré para ese día, no para siempre porque el fútbol es dinámico y los equipos se van armando jugando", apuntó el técnico.

Alianza Lima no pierde en Matute hace un buen tiempo pero eso no preocupa al entrenador. "Las cifras las manejan ustedes. Tampoco es la locura mía de decir que cualquier partido lo vamos a ganar 4-0 antes de empezar, mentira, me mentiría a mí mismo. Respetamos a todo el mundo y tenemos que consolidarnos", dijo.

Miguel Ángel Russo dijo que su "problema" no es solo en el arco. (Video: Jesús Mestas)

"Respetamos a Sport Boys como rival, pero nosotros haremos nuestros trabajo para ganar. No hay nada más lindo que jugar con un estadio lleno y sin violencia, seguramente se sentirá la presión del pueblo, pero esperemos que no nos supere la ansiedad", comentó sobre el debut.

El entrenador blanquiazul dijo que por el momento no llegará un nuevo refuerzo pero no descartó que se incorpore un nuevo elemento más adelante. "Lo que buscábamos no pudo salir, pero muchas cosas pueden pasar mientras que no se cierre el libro de pases y para que ello todavía faltan algunos días".