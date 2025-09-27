Desde el estadio Monumental, Cusco FC sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El cuadro dorado perdió ante Universitario (3-2), rival directo en la pelea por la cima de la tabla de posiciones. Precisamente, los cremas sumaron 24 puntos y estiraron a 5 unidades su ventaja con los dirigidos por Miguel Rondelli (19). El DT habló sobre esta situación y también puso un alto a las críticas por esta caída en una recta clave del certamen.
“Cusco tiene inteligencia más que plata, tiene personalidad para jugar estos partidos, se perdió pero equipos han venido acá y no sé si plantaron como Cusco. No nos quieran poner una mochila, estamos orgullosos de la campaña que estamos haciendo. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco. Es un club de provincia con el décimo primer presupuesto y la diferencia en la tabla general con Cusco no es tan grande”, contó en conferencia de prensa.
Noticia en desarrollo...