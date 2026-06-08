¿Sigue en la U? Esto se sabe sobre la fecha clave del futuro de Miguel Silveira | Foto: Mario Zapata - GEC
¿Sigue en la U? Esto se sabe sobre la fecha clave del futuro de Miguel Silveira | Foto: Mario Zapata - GEC

El futuro de sigue sin resolverse en . A pocos días del inicio del Torneo Clausura, todavía no hay una decisión sobre la continuidad del futbolista en el plantel crema.

En medio de las especulaciones surgidas en las últimas semanas, Depor pudo conocer que la situación del jugador continúa abierta. Desde su entorno señalaron que por ahora no existe una determinación sobre los próximos pasos de su carrera.

“Aún no hay nada decidido. Regresará a Perú la próxima semana”, indicaron a este medio.

Luego agregaron: “Miguel tiene previsto actuar según lo planeado”.

La llegada de Silveira al país será un momento importante para que ambas partes puedan conversar y evaluar el panorama de cara al segundo semestre de la temporada.

Por ahora, Universitario de Deportes no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a una posible salida o permanencia del jugador. Todo apunta a que las definiciones llegarán una vez que el futbolista vuelva al Perú y se reúnan las partes involucradas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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