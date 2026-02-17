El mercado de pases del fútbol peruano sigue abierto y una de las expectativas está en conocer la situación actual de Miguel Trauco. El lateral izquierdo, mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, se encuentra en una etapa de definición sobre su futuro profesional, lo que ha llevado a sus representantes a explorar diversas opciones dentro de la Liga 1 para asegurar su continuidad competitiva tras ser separado de Alianza Lima.

En los últimos días, el nombre del ‘Genio’ fue puesto sobre la mesa de dos instituciones del norte del país: Alianza Atlético de Sullana y Atlético Grau de Piura. Ambos clubes, que buscan competir en la parte alta de la tabla, recibieron la propuesta formal para contar con los servicios del jugador, quien cuenta con una trayectoria importante tras su paso por clubes como Flamengo, Saint-Étienne y San José Earthquakes.

Sin embargo, la respuesta de ambas directivas fue negativa, según contaron en el programa Linkeados. En el caso de Alianza Atlético, el factor determinante fue el aspecto económico. Las pretensiones salariales del defensor superan ampliamente el presupuesto estructurado por la dirigencia sullanense para la presente temporada, imposibilitando cualquier acuerdo.

Por el lado de Atlético Grau, la negativa tuvo más enfocada en lo deportivo. La directiva optó por priorizar el plantel con el que cuenta el DT Ángel Comizzo, y enfocarse únicamente en pelear en el Torneo Apertura de la mano del entrenador argentino. Por ello, respondieron de manera negativa el ofrecimiento del zurdo.

Zambrano, Peña y Trauco fueron los jugadores separados de Alianza Lima. (Fotos: Alianza Lima)

Este doble rechazo hace que Trauco se mantenga sin equipo a un mes del cierre del mercado de pases. No obstante, la realidad financiera de los clubes del interior del país suele ser austera, y ello podría generar que el futbolista busque horizontes en Liga 2: hace poco se conoció que estuvo en conversaciones con Unión Comercio, club con el que se dio a conocer en el fútbol peruano.

Además, existe una preocupación latente sobre el ritmo de juego del lateral. Su antecedente inmediato en Alianza Lima y su reciente irregularidad en el extranjero generan dudas sobre si podría ganarse rápidamente el puesto y mantener su vigencia en el fútbol peruano de cara a este temporada, que de por sí ya comenzó para él con el pie izquierdo.

Actualmente, el entorno de Miguel Trauco continúa evaluando otras posibilidades, tanto en la capital como el interior del país. El jugador tiene el firme deseo de recuperar el protagonismo, pero para ello necesita sumar minutos de manera urgente, algo que por ahora se le ha negado en Sullana y Piura.

Con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca, el futuro del lateral izquierdo es una verdadera incógnita. Mientras tanto, Alianza Atlético y Atlético Grau han decidido no asegurar la llegada del exlateral de la Selección Peruana, en medio del escándalo y la denuncia que de momento fue archivada en el Río de La Plata.

Sergio Peña fue el único que encontró equipo: fichó por Sakaryaspor de Turquía. (Foto: Sakaryaspor)

