El mercado de fichajes de la Liga 1 2026 ha dado un giro inesperado con el fuerte interés de Sport Boys por reforzar su plantilla con dos jugadores que se encuentran libres. La administración del club chalaco, liderada por Martín Noriega, busca seguir reforzando su plantel, luego del irregular inicio en el Torneo Apertura, y los nombres de Carlos Zambrano y Miguel Trauco encabezan una lista de posibles incorporaciones que ha generado gran expectativa en el puerto.

El caso más avanzado es el de Carlos Zambrano. El experimentado defensor central, quien recientemente se desvinculó de Alianza Lima, ya habría sostenido conversaciones formales con la directiva rosada. La intención es que el ‘Káiser’ se incorpore al equipo durante el receso por la fecha FIFA, aprovechando que se encuentra en condición de jugador libre y mantiene un ritmo de entrenamiento particular para no perder su forma competitiva.

Sin embargo, la llegada de Zambrano no está libre de condiciones especiales. Debido a la situación legal que el futbolista afronta por una denuncia en Uruguay, el club ha diseñado un contrato con cláusulas específicas de protección institucional. Este acuerdo estipularía que, en caso de que la resolución judicial sea adversa para el defensor, el vínculo contractual quedaría resuelto de manera automática, garantizando así la estabilidad del Sport Boys.

Por otro lado, la banda izquierda también podría reforzarse con la posible llegada de Miguel Trauco. El ‘Genio’, quien también se encuentra actualmente como jugador libre, aparece como la opción principal para cubrir una posible vacante en la defensa. Ojo, el zurdo estuvo en conversaciones con la directiva de Unión Comercio, club que lo dio a conocer en el fútbol peruano, pero no llegaron a un acuerdo para disputar la Liga 2.

Miguel Trauco también estuvo en conversaciones con Unión Comercio en la Liga 2. (Foto: San José Earthquakes)

La posible incorporación de Trauco coincide con la posible salida de Sebastián Aranda, quien tendría todo encaminado para emigrar al fútbol de República Checa. Esta transferencia no solo dejaría un espacio libre en el sector izquierdo, sino que también representaría un movimiento económico y deportivo favorable para la institución chalaca, facilitando la inversión necesaria para concretar el fichaje del lateral mundialista.

En el plano ofensivo, el nombre de Jean Deza vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del Miguel Grau. El atacante, con pasado en la ‘Misilera’, mantiene negociaciones con la directiva para concretar su retorno. No obstante, la operación no es sencilla, ya que Deza también maneja una propuesta formal de UTC de Cajamarca, que se ha ido diluyendo con el correr de los días por la incertidumbre sobre su actualidad física.

El posible regreso de Deza ha generado opiniones divididas entre la hinchada porteña. Mientras un sector valora su talento y entrega cada vez que se viste de rosado, otros muestran cautela debido a sus antecedentes fuera de las canchas. A pesar de ello, la administración considera que su aporte futbolístico podría ser determinante para cumplir los objetivos trazados para el resto del campeonato.

Con estas tres posibles incorporaciones, Sport Boys busca conformar un equipo competitivo que combine la experiencia con la juventud que presente el equipo. Los próximos días serán cruciales para definir el futuro de estas negociaciones, las cuales podrían transformar al cuadro del Callao en uno de los protagonistas de la Liga 1 en su edición 2026 al mando, por ahora, de Jaime De la Pava.

Jean Deza también podría sumarse a Sport Boys luego de sonar en UTC. | Foto: Instagram

