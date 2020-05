En la ‘chamba’, la escuela o universidad, uno siempre hace amigos. El fútbol no es la excepción. Y la amistad de Renzo Alfani y Matías Mansilla no es solo un buen ejemplo: no debe haber otro igual.Son argentinos y se conocieron en las menores de Rosario Central. En 2019 vinieron juntos al Perú para defender a Santos de Nazca. Y esta temporada, ambos llegaron a Municipal.

“Somos amigos desde las menores. Nos llevamos bien desde ahí. El año pasado nos tocó salir de Argentina y fuimos a Nazca, que es todo lo contrario a Lima”, contó el ‘Flaco’ Alfani a Depor.

Hasta ahí todo sería una linda casualidad, pero Santos y ‘Muni’ no son los únicos clubes que han compartido. Desde 2013 se ‘manyan’ y, desde ahí, ¡jugaron juntos todos los años! Solo se separaron en 2018, cuando Renzo se fue a Villa Dálmine y ‘Mati’, a Quilmes.

“Renzo es un amigo que el fútbol me dio. Jugamos juntos en la Sexta, en 2013, y tuvimos la suerte de ser campeones”, agregó ‘Mati’.

Una curiosidad de este lazo es que ambos son ‘promo’ de Giovani Lo Celso, del Tottenham. “Su último gol con Rosario fue un rechazo mío. En abril fue su ‘cumple’ y lo saludé”, comentó Alfani.

Municipal está al día

La ‘Acadé’ agradeció a la empresa que ganó la concesión del club, Edif. Inmobiliarias, por tener a los jugadores al día en cuanto a salarios.

