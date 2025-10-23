Néstor Gorosito volvió a ser el centro de atención en Matute. Tras confirmarse su renovación como técnico de Alianza Lima, el entrenador argentino brindó una conferencia de prensa donde no solo habló sobre los objetivos del club para el 2026, sino también sobre uno de los temas más comentados entre los hinchas: el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Ambos delanteros, ídolos y referentes de la institución, podrían extender su vínculo por una temporada más, aunque la decisión final aún está en evaluación.

Durante los últimos días, la continuidad de los atacantes de 41 años ha generado debate en el entorno íntimo. Mientras algunos consideran que su experiencia y liderazgo son fundamentales para el grupo, otros creen que el club debe apostar por una renovación generacional. Ante este panorama, Nestor Gorosito optó por la calma, dejando en claro que, si bien valora la jerarquía de ambos jugadores, las decisiones deben tomarse con responsabilidad y mirando el futuro deportivo de la institución.

En su diálogo con los medios, ‘Pipo’ no dudó en elogiar a sus delanteros. “Son dos jugadores de jerarquía, excelentes profesionales, extraordinarios”, señaló. No obstante, recordó que el fútbol se mide por el presente, no por el pasado: “El fútbol es actualidad permanente. No se puede jugar con lo hecho, sino con lo que hay que hacer en forma permanente”, afirmó, dejando entrever que el rendimiento será clave para determinar quién continuará en el equipo.

El estratega también quiso dejar claro que las decisiones no dependen exclusivamente de él. “Es una cosa que tanto Franco (Navarro), Franquito y Fernando Cabada deben evaluar: qué es lo mejor para la institución y el respeto hacia dos jugadores que son emblemas nuestros y ejemplos para todos los chicos”, explicó. De esta manera, confirmó que el área deportiva del club será la encargada de definir las renovaciones de los goleadores.

Gorosito también comentó que, desde la directiva, existe una intención clara de mantener a ambos referentes. “El club está abocado a tratar de que sigan los dos, que sigan los dos. Es un tema que están manejando Franco, Fernando y Franquito”, sostuvo, reflejando la voluntad de la institución de llegar a un acuerdo con Guerrero y Barcos.

A su vez, el técnico argentino reconoció que no ha sido sencillo gestionar la presencia de dos atacantes de tanto peso. “No es normal tener dos jugadores así. Si juega Hernán, hay un 50% inconforme porque tiene que jugar Guerrero, y si juega Guerrero, por qué no juega Hernán”, expresó con sinceridad. Pese a ello, resaltó que ambos han sabido convivir y competir con madurez, aportando al grupo dentro y fuera de la cancha.

El DT también destacó el compromiso y liderazgo de los experimentados futbolistas. “Son muchachos de mucha jerarquía, con un instinto de competitividad muy grande. Exigen a los compañeros, son espejos dentro y fuera de la cancha”, agregó, reconociendo la influencia positiva que ambos han tenido sobre el resto del plantel.

De acuerdo con Gorosito, el club resolverá las renovaciones en los próximos días. “Es un tema que el club tratará de esclarecer en estos días o un poquito más adelante”, dijo, dejando abierta la posibilidad de que tanto Guerrero como Barcos sigan vistiendo la camiseta blanquiazul en el 2026.

Paolo Guerrero continuaría en Alianza Lima. (Foto: Liga 1 )

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

