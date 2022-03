FBC Melgar, con gol de Jean Pierre Archimbaud, derrotó por la mínima diferencia a Alianza Lima en el Estadio Monumental de la UNSA, en el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1. Néstor Lorenzo, actual DT del ‘León del Sur’, declaró para los medios sobre el desempeño de sus dirigidos ante el elenco íntimo.

“Sabíamos que Alianza es un equipo duro y que no se iba a tirar atrás. Tratamos de presionarlo y jugamos en campo de ellos. Podíamos habernos ido con otro gol de diferencia en la primera mitad. En el segundo tiempo, creo que nos metieron un poco al arco a base de centros. Felizmente nos llevamos la victoria y creo que, en el transcurso de la mayor parte del juego. Lo merecíamos”, fueron las primeras palabras del estratega para las cámaras de GOLPERU.

En relación a las declaraciones de Christian Ramos, quien señaló que el conjunto local solo tuvo pocas ocasiones de gol, el DT mencionó lo siguiente: “Yo creo que tuvimos 3 o 4 claras. Es más, atacamos más que ellos. Fue un partido parejo. En el final, ellos de pronto igualaron la posesión cuando nosotros tuvimos un par de jugadores con problemas físicos. Conforme con la entrega del equipo, más porque jugaron jugadores que no venían jugando. Estoy conforme por el esfuerzo y resultado”.

Por otro lado, Néstor Lorenzo se refirió a la rotación que tuvo su equipo en el duelo ante Alianza Lima, de cara al partido de vuelta ante Cienciano por la Copa Sudamericana. “Esto es así. El que no juega no tiene ritmo. Sin ninguna duda, se sufre. La falta de continuidad de siente, pero nosotros queríamos tener un equipo que pueda afrontar dos competiciones a la vez. Es necesario rotar y esperar que todo salga bien”, aseguró.

Por último, el técnico de Melgar señaló que este partido no será el punto de quiebre para la mejora del equipo, ya que vienen trabajando con calma para conseguir los objetivos trazados en la presente temporada. “En las primeras fechas decían que nosotros éramos los mejores del campeonato. Después tuvimos una caída en Huancayo donde no jugamos tan mal, pero nos tocó perder. Ese es el miedo que teníamos hoy. Pero no, la mejora debe ser emocional y vendrá cuando el equipo esté completo, cuando todos entren con el mismo funcionamiento”, finalizó.

Actualmente, el ‘León del Sur’ suma 7 unidades y se ubica en la novena posición de la tabla general. A mitad de semana, se medirá ante Cienciano en el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Sudamericana. Mientras que el domingo, tendrá que ir hasta el Estadio Miguel Grau del Callao para enfrentarte ante su similar Cantolao, por la Jornada 7 del torneo local.





