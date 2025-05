Tras los entrenamientos de hoy, ‘Pipo’ Gorosito habló sobre el arbitraje en la derrota de Alianza Lima y afirmó que esto se viene dando de manera reiterativa en lo que va del campeonato.

“Lo del árbitro trastoca todo. Lo que pasa es que esto es a consecuencia de lo que venimos sufriendo desde el principio del torneo, no es de ahora. Duele, lastima, porque a nuestro alcance como cuerpo técnico está venir, trabajar y preparar el partido; hasta ahí llegamos como cuerpo técnico. Después tiene que haber gestiones para que no nos pase lo que nos pasa normalmente en todos los partidos”.

“Después vemos que todos los que se están arrimando arriba, se empiezan a perjudicar, tiene que haber alguien quien digita. A nosotros no nos alcanza, no es una cosa que podamos solucionar como cuerpo técnico. En cada córner, miren cómo lo agarraban a Guerrero. Y les dan un penal (a Cienciano), donde ni lo ve al otro (Zambrano a Valoyes)”.

“No es solo eso, sino las faltas chiquitas. La roja a Guerrero, sin ver si le había pegado no. Yo jugué a la pelota desde los seis años que entré a River, y uno se da cuenta en seguida cómo es la cosa. Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada, lo que pasa es que te genera impotencia y Alianza es un equipo muy grande como para que le hagan esas cosas”.

“Después hay medios que defienden a un equipo y son descarados a veces. Defienden cosas indefendibles, hay situaciones que para un equipo sí y para otro no. Te genera impotencia. Después, nosotros tenemos que trabajar. Cienciano queda fuera de todo esto, ellos han hecho un buen equipo, uno de los mejores de Perú, a los muchachos les había dicho que iba a ser un partido difícil”.

“¿Hasta cuándo? Yo quiero dejar en claro que llegamos hasta un lugar como cuerpo técnico. Yo me voy porque me da verguenza lo que está pasando, y está bien, por ahí me cruzo la cancha y me echa. Te das cuenta que todo tu trabajo y todas las ilusiones que vamos creando, se hace más difícil de sobrellevar”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sao Paulo, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 6 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

