El mercado de pases en Sport Boys dio un giro de 180 grados y llegó el esperado refuerzo para su banda izquierda. Tras intensas dudas y negociaciones, la administración del club chalaco llegó a un acuerdo para fichar a Nilson Loyola, quien se encontraba en condición de jugador libre luego de su pase frustrado a FC Cajamarca. El lateral llega al Callao con la misión de aportar esa jerarquía y recorrido en un plantel que busca ser protagonista en la presente Liga 1.

La llegada de Loyola a la ‘Misilera’ se concreta luego de que el futbolista atravesara un inicio de año incierto. Como se recuerda, el defensor tuvo una llegada frustrada al FC Cajamarca, operación que finalmente no llegó a concretarse por detalles administrativos. Esta situación lo dejó en el mercado como una solución para el cuadro rosado, que finalmente aceleró las gestiones para asegurar su firma.

El cronograma para su incorporación oficial está definido: Loyola tiene previsto pasar los exámenes médicos de rigor hoy mismo en una clínica local, paso previo e indispensable para estampar su firma en el contrato. El vínculo que unirá al mundialista en Rusia 2018 con el Sport Boys será por un año, asegurando así su presencia durante toda la campaña 2026.

La contratación de Nilson responde a una necesidad urgente en el esquema del comando técnico rosado, por definir tras la salida de Jaime De la Pava. El equipo sufrió una baja sensible en ese sector tras la partida de Sebastián Aranda, quien dejó el Callao para emprender su primera aventura en el fútbol europeo: se marchó a préstamo al FK Auda de Letonia, que se guarda una opción de compra.

Nilson Loyola firmó por FC Cajamarca, pero nunca debutó. (Foto: Juan Pablo II College)

Es importante señalar que la llegada de Loyola no fue la única opción que se barajó en las oficinas del club. Antes de cerrar su fichaje, el club intentó asegurar la llegada de Miguel Trauco, quien se encontraba libre tras su abrupta salida de Alianza Lima. Sin embargo, la operación por el ‘Genio’ se terminó cayendo debido a pretensiones económicas que escapaban del presupuesto actual del equipo del Callao.

Ante la imposibilidad de concretar lo de Trauco, la directiva activó el plan B y aseguró la contratación de Loyola. El lateral izquierdo tendrá una nueva experiencia en el fútbol peruano luego de vestir las camisetas de Melgar, Sporting Cristal, César Vallejo, Binacional y Juan Pablo II, además de un breve paso por Goiás de Brasil en el primer semestre del 2019, donde no llegó a debutar oficialmente.

Con la firma de Nilson Loyola, Sport Boys cierra prácticamente su zona defensiva para lo que resta del torneo. El lateral buscará en el Callao la continuidad que le fue esquiva en los últimos meses y, de paso, demostrar que sigue vigente para pelear un puesto. Se espera que, tras los exámenes de hoy, el jugador se integre de inmediato a los entrenamientos para estar a disposición lo antes posible.

El siguiente paso en el cuadro rosado es asegurar la llegada de un delantero, teniendo como prioridad a Yuriel Celi, quien podría llegar a préstamo desde Universitario de Deportes, mientras se ultiman detalles para la llegada del nuevo entrenador. Los rumores apuntan a Ángel Comizzo, Jorge Espejo y Carlos Desio como las principales alternativas, mientras Guillermo Vásquez asumió como interino y dirigirá este domingo ante Sporting Cristal.

Sebastián Aranda dejó Sport Boys para jugar en Letonia. (Foto: Sport Boys)

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