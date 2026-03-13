El fútbol peruano tiene un nuevo referente en el mercado internacional tras la reciente consagración de Erick Noriega en Brasil. Luego de coronarse campeón del Campeonato Gaúcho, el defensor ha visto cómo su carrera ha tomado un impulso sin precedentes en tiempo récord, consolidándose como una de las piezas fundamentales en el esquema ‘Tricolor’. Este título no solo representa un logro colectivo para Gremio, sino que marca un punto de inflexión individual en la trayectoria del zaguero nacional.

El impacto de este campeonato se ha reflejado de inmediato. Según la última actualización del portal Transfermarkt, Noriega ha alcanzado una cotización de 4 millones de euros, una cifra que lo sitúa en la cima de los futbolistas peruanos más valiosos de la actualidad. Este incremento en su valor de mercado es el resultado directo de su regularidad en una de las ligas más competitivas del continente, sobre todo en su primera experiencia fuera del país.

Con esta nueva valoración, el exjugador de Alianza Lima comparte ahora el primer lugar de los más cotizados junto a Oliver Sonne. Ambos futbolistas representan el presente y el futuro de la Selección Peruana; el ‘Vikingo’, eso sí, busca consolidarse en Sparta Praga de República Checa tras su poca continuidad en Burnley de Inglaterra. De momento es titular en el cuadro checo y compite en Conference League.

El camino de Noriega, de hecho, ha dado frutos en tiempo récord. Su llegada a Porto Alegre se produjo tras un paso destacado por Alianza Lima, donde dejó muestras de su potencial en Copa Libertadores antes de dar el gran salto. El club brasileño desembolsó una cifra menor a los 2 millones de euros por su traspaso, una inversión que hoy, tras los resultados obtenidos, parece haber sido un negocio redondo para la directiva tricolor.

Erick Noriega subió su cotización, según Transfermarkt. (Foto: Transfermkt).

En 2021, cuando jugaba en Japón y tuvo que parar por la pandemia, llegó al Perú para jugar en la Universidad San Martín y en 2023 dio el salto a Comerciantes Unidos; en 2024 pasó a Alianza Lima para bordear el primer millón, y llegó a Gremio el año pasado cotizando 2 millones. Menos de un año después, duplicó su valor de mercado. Un negocio redondo para el ‘Tricolor’, aunque Alianza Lima mantiene un 20% para una futura venta.

Este crecimiento económico de Noriega no solo es una buena noticia para su carrera personal, sino que también revaloriza al futbolista peruano en el mercado sudamericano. De hecho, también abre el mercado para más compatriotas en el Brasileirao, mientras el rumor es que desde Europa, precisamente en Italia, vienen siguiendo al ‘Samurái’ para un posible traspaso a mitad de año, cuando se abra el mercado de pases en el ‘Viejo Continente’ para la temporada 2026/27.

Actualmente, el defensor se proyecta como una pieza inamovible en el esquema de Gremio para los desafíos que restan de la temporada, incluyendo el Brasileirao y los torneos internacionales. La solidez defensiva que aporta ha sido destacada por la prensa local, que ya lo cataloga como una de las contrataciones más rentables del último año. Mantener este nivel será fundamental para que su valor siga en ascenso y, posiblemente, supere la barrera de los 4 millones en el corto plazo.

De hecho, el presente de Erick Noriega invita al optimismo de cara a los próximos amistosos de la ‘Bicolor’. Tener a un central campeón en Brasil y con una alta cotización en el mercado internacional lo convierte en un fijo para el nuevo proceso de Mano Menezes, quien lo conoce a detalle: fue su entrenador el año pasado en Gremio. De hecho, estará en la convocatoria para los amistosos ante Senegal y Honduras a disputarse en suelo europeo el 28 y 31 de marzo, respectivamente.

Erick Noriega celebró la obtención del Campeonato Gaucho con Gremio. (@gremio)

