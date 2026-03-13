El mercado de pases en el fútbol peruano atraviesa sus horas más frenéticas y Universitario de Deportes no es la excepción a esta regla. A solo 48 horas de que se cierre el libro de pases, la noticia que sacude el entorno crema es la llegada de Bryan Reyna, quien deja Belgrano en busca de continuidad en Ate para volver al radar de la Selección Peruana; por otro lado, esto invitaría la salida de Yuriel Celi, quien todavía no ha debutado este año. El atacante, que llegó con altas expectativas al club en 2023, estaría buscando nuevos horizontes ante la falta de minutos en el Torneo Apertura.

La situación de Celi en el esquema de Javier Rabanal lo invita a buscar una salida. En lo que va de la temporada, el exCantolao no ha sumado un solo minuto en cancha, pese a jugar los amistosos de pretemporada. A pesar de ese detalle, el comando técnico parece tener otras prioridades en el once titular, lo que ha forzado al futbolista a evaluar alternativas fuera de la institución.

Durante las primeras jornadas, el panorama fue desalentador para el también exjugador de Carlos A. Mannucci. Yuriel Celi solo fue convocado para ocupar un lugar en el banco de suplentes en los encuentros frente a Cusco FC y FC Cajamarca. Ver los partidos desde la banca sin ingresar confirmaron que, bajo la gestión de Rabanal, sus oportunidades de mostrarse son prácticamente nulas, sobre todo teniendo posibilidades ante las lesiones de José ‘Tunche’ Rivera, Héctor Fértoli y Sekou Gassama.

Ante este escenario de incertidumbre, Sport Boys del Callao ha aparecido como el principal interesado en hacerse con sus servicios. La dirigencia rosada ve en Celi al refuerzo ideal para potenciar su ofensiva de cara a lo que resta del campeonato. Para el club chalaco, contar con un jugador de sus características representaría un salto de calidad importante en una zona del campo donde han mostrado ciertas carencias: solo marcó tres goles en seis partidos.

El interés de la ‘Misilera’ no es casualidad, pues responde a una complicación de último momento. La posibilidad de que Jean Deza se vista de rosado se ha enfriado considerablemente debido a problemas contractuales con su anterior equipo, el Santos de Nazca. Ante este problema que pone en duda la llegada del ‘Ratón’, el nombre de Celi ha pasado a ser la prioridad en el Callao.

“La suma que hemos pedido es 50 mil dólares como cuota inicial, para liberar al futbolista, no aceptamos $20 mil. Después podemos financiar en cuotas los $40 mil dólares que restan”, señaló Juan José Vallejos, asesor del club de Liga 2 en TV Perú Deportes, quien pide ese monto inicial para liberar a Deza, quien mantiene una deuda de 90 mil dólares con el club de Nazca. Por ello, en Sport Boys descartarían hacer ese esfuerzo y cerrar el tema Deza.

Las negociaciones entre Sport Boys y Yuriel Celi se encuentran en una etapa decisiva, pues el factor tiempo juega en contra de todas las partes. La directiva rosada busca cerrar el préstamo lo antes posible para asegurar que el delantero pueda ser inscrito correctamente. Por su parte, Universitario no vería con malos ojos la salida del jugador, permitiéndole tener el rodaje que no encontrará esta temporada.

El reloj es ahora el mayor enemigo. El cierre definitivo del libro de pases de la Liga 1 está programado para este domingo 15 de marzo, lo que deja un margen menor. Se espera que en las próximas horas la directiva de Sport Boys descarte definitivamente a Jean Deza y vaya a la carga por Yuriel Celi, mientras sigue trabajando a la par en la búsqueda de su nuevo técnico tras la salida del colombiano Jaime De la Pava.

