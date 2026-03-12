El exfutbolista e ídolo de Sporting Cristal, Roberto Palacios, se refirió al presente del club rimense tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El popular ‘Chorri’ analizó el rendimiento del equipo y consideró que el plantel aún necesita reforzarse para competir a nivel internacional.

Durante una entrevista, Palacios sostuvo que el conjunto dirigido por Paulo Autuori debería sumar piezas clave en ataque. A su entender, el equipo necesita un futbolista que pueda garantizar goles y marcar diferencia en los partidos más exigentes del torneo continental.

El histórico volante celeste explicó que, además de un creativo en el mediocampo, también hace falta un centrodelantero que complemente el funcionamiento ofensivo. Según su análisis, un ‘9’ de experiencia permitiría a Cristal tener más peso en el área rival.

En ese contexto, Palacios fue consultado sobre la posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda convertirse en refuerzo del cuadro rimense. El exjugador no dudó en destacar las cualidades del atacante de la selección peruana.

“Es un jugador con experiencia”, señaló el ‘Chorri’, al referirse al delantero que actualmente milita en el Spezia Calcio de la Serie B de Italia. Además, recordó el buen rendimiento que Lapadula mostró cuando defendió la camiseta de la selección peruana en competencias internacionales.

El exfutbolista también mencionó que el delantero posee un nivel superior respecto a otras opciones ofensivas que podrían llegar al club. Por ello, considera que sería un refuerzo importante si Cristal quiere pelear con mayor ambición en el certamen continental.

Por ahora, la posibilidad de que Lapadula llegue al cuadro rimense todavía no está confirmada. Sin embargo, el libro de pases del Torneo Apertura se encuentra cerca de cerrarse, por lo que el club deberá tomar decisiones rápidamente si desea sumar nuevas incorporaciones.

Mientras tanto, Sporting Cristal continúa enfocado en su participación en la Copa Libertadores y en la Liga 1. El objetivo del equipo es fortalecer su plantel para afrontar un calendario exigente y competir de igual a igual frente a los rivales más fuertes del continente.

TE PUEDE INTERESAR