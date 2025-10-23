Una voz con peso vuelve a opinar. Nolberto “Ñol” Solano, uno de los jugadores más representativos del fútbol peruano en los últimos tiempos, analizó el atractivo encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. Desde su actual labor como entrenador de la selección de Pakistán, el exvolante nacional se tomó un tiempo para opinar sobre el presente del fútbol peruano y, además, dejar una llamativa comparación entre ambas realidades futbolísticas. Sus palabras sorprendieron y rápidamente captaron la atención de los hinchas.

El también exasistente de la Selección Peruana explicó que, pese a la distancia, sigue pendiente del campeonato local y especialmente de los clásicos modernos entre la ‘U’ y Cristal. Según Solano, el choque de este fin de semana no solo representa un duelo de estilos, sino también un encuentro marcado por la historia y el orgullo deportivo.

En diálogo con un medio local, “Ñol” reconoció que ambos equipos llegan con motivaciones distintas, pero con el mismo deseo de dejarlo todo en el campo. “Los dos corazones en dos lados. Tengo un cariño especial por Cristal, porque me dio la oportunidad de iniciar mi carrera, pero la ‘U’ está en un momento de confianza total, a punto de lograr algo histórico”, afirmó el exjugador, quien apostó por un empate 1-1 en este choque decisivo.

Además, Solano destacó el nivel competitivo de Universitario, que podría consagrarse tricampeón si mantiene su racha positiva. Según explicó, los cremas afrontan el partido ante Cristal como una “final adelantada”, mientras que los celestes buscarán impedir que la celebración merengue ocurra frente a ellos.

El exvolante también resaltó la importancia del orgullo deportivo en este tipo de duelos. “Cristal no va a permitir que la ‘U’ celebre en su cara, es un tema de orgullo y prestigio. Por eso creo que será un partido muy parejo, donde ambos equipos saldrán con todo”, puntualizó Solano, quien no ocultó su emoción por seguir de cerca el fútbol peruano.

¿Cuál es mejor, la selección de Perú o Pakistán?

Tras analizar el enfrentamiento entre cremas y celestes, el técnico nacional fue consultado por su experiencia al mando de la selección de Pakistán, con la que viene disputando las clasificatorias asiáticas. Y ahí llegó una comparación que generó sorpresa. “No, no, dejemos que nosotros estamos en otra liga, Perú está mucho, mucho mejor”, sostuvo al ser preguntado por las similitudes entre ambas selecciones.

El exjugador de Newcastle explicó que el fútbol en Pakistán todavía está en desarrollo, sin una liga profesional consolidada ni infraestructura adecuada. “Tengo que seleccionar jugadores que vienen de torneos como la Copa Challenger, que son campeonatos entre academias. El talento existe, pero el nivel competitivo aún está lejos de lo que se vive en Sudamérica”, comentó.

Pese a ello, Solano destacó la pasión y las ganas de aprender que observa en sus dirigidos, aunque admitió que el camino es largo. “Estamos en una etapa de conocimiento, entendiendo la idiosincrasia del país y buscando crecer paso a paso. Lo importante es asumir los retos y dar lo mejor”, finalizó.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Universitario?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Universitario está programado para hoy jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a la 3:00 a.m. del viernes 24.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs. Universitario se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como L1 Play, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

