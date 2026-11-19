La Universidad César Vallejo apuesta fuerte por la experiencia para concretar su ansiado retorno a la máxima categoría del fútbol peruano. Tras dos temporadas consecutivas sin lograr el objetivo bajo la conducción de José del Solar, la directiva poeta decidió iniciar un nuevo proyecto deportivo encabezando el banquillo con un viejo conocido del medio local. Se trata del entrenador uruguayo Pablo Bengoechea, quien ya arribó a la ciudad de Trujillo para ultimar detalles contractuales y ser presentado oficialmente mañana como el flamante director técnico.

El estratega asumirá la misión de conformar un equipo competitivo para afrontar la Liga 2 2027 y pelear directamente por los cupos de ascenso, algo que les fue esquivo pero que por lo menos lograron mantenerse en la segunda división. Antes de firmar, aprovechará su estadía inicial para observar a los jóvenes valores del club en Trujillo.

La llegada del ‘Profesor’ al cuadro norteño se produce apenas un mes después de cerrar su última experiencia en los banquillos del país. Durante gran parte de la presente temporada 2026, el técnico charrúa estuvo al mando de Comerciantes FC de Loreto, institución con la que compitió también en la exigente segunda división.

Pablo Bengoechea dejó su cargo en FC Comerciantes, casi al finalizar la temporada.

Al frente del elenco selvático, el entrenador registró un balance general equilibrado pero insuficiente para sostener el proyecto hasta el final. En total, dirigió 23 partidos oficiales entre diciembre pasado y octubre del presente curso, cosechando 7 victorias, 10 empates y 6 derrotas.

Su campaña en Iquitos tuvo dos caras muy marcadas que terminaron sentenciando su ciclo. Durante la Fase Regional del torneo, el equipo fue una grata revelación tras finalizar en el primer lugar del Grupo 2, logrando clasificar a la instancia decisiva con dos puntos de bonificación que ilusionaron a toda la afición loretana con subir.

Sin embargo, el rendimiento colectivo se desplomó drásticamente en el arranque de la Fase Final. El cuadro selvático no pudo ganar ninguno de sus tres primeros compromisos en esa etapa clave, sufriendo duras derrotas frente a Deportivo Llacuabamba y ADA de Jaén. Esa mala racha forzó su salida oficial del club el 14 de octubre.

FC Comerciantes se quedó sin opciones de pelear el ascenso. (Foto: Facebook FC Comerciantes)

Los antecedentes de Pablo Bengoechea

Más allá de ese reciente tropiezo en la selva, el técnico uruguayo llega a Trujillo respaldado por una sólida trayectoria dirigiendo clubes profesionales en Sudamérica. A lo largo de su carrera en equipos, que incluye pasos por Peñarol, dos etapas en Alianza Lima y Comerciantes FC, suma un total de 189 partidos oficiales en cancha.

Desglosando sus estadísticas globales a nivel de clubes, Bengoechea registra un saldo positivo de 90 victorias, 49 empates y 50 derrotas. Además, su vitrina presume títulos importantes como el campeonato uruguayo con Peñarol y el título nacional de 2017 con Alianza Lima, credenciales que ilusionan ahora a toda la hinchada del cuadro poeta.

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