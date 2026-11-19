La planificación de Universitario de Deportes para el partido clave frente a Sport Huancayo está siendo más complicada de lo esperado. Conforme pasan los días, Fabián Bustos se ve obligado a realizar nuevos ajustes en la alineación titular que viene perfilando, debido a las bajas por lesión que se acumulan en el plantel. En ese escenario, durante las últimas horas se confirmó que el técnico argentino perdió a otra pieza importante en su esquema.

Según informó RPP Noticias, Horacio Calcaterra se perderá el encuentro frente al ‘Rojo Matador’ al no recuperarse a tiempo de la dolencia que viene sufriendo en su tobillo derecho, a raíz de un golpe. Si bien la ‘U’ recién hará fútbol en la sesión de entrenamientos de este jueves, no quieren arriesgar al mediocampista pensando en los play-offs.

Recordemos que Universitario está clasificado a las semifinales gracias a su segundo lugar en el acumulado de la Liga 1. No obstante, los cálculos todavía podrían jugarle a favor si primero le gana a Sport Huancayo y Sporting Cristal no pasa del empate ante Cienciano, un escenario que clasificaría a los cremas a una final directa contra Alianza Lima.

Horacio Calcaterra se perderá el partido ante Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, Juan Manuel Requena se perfila como el sustituto de Horacio Calcaterra para el duelo de este domingo en la ‘Incontrastable’. Pese a que el volante argentino ha tenido escasos minutos con Fabián Bustos en el banquillo, esta parece ser la oportunidad ideal para que pueda reivindicarse.

Desde que el entrenador de 57 años volvió a tienda crema tras la salida de Héctor Cúper, Requena solo sumó un minuto en campo ante Melgar, se quedó en el banquillo en tres partidos y no salió en lista en otros dos. No obstante, la necesidad lo pone en una escenario en donde los focos estarán sobre su rendimiento.

El futbolista de 27 años llegó a Universitario en el mercado de pases del Torneo Clausura. Aunque se ganó la titularidad con Cúper, su rendimiento nunca convenció del todo y siempre estuvo bajo la lupa. El encuentro ante Sport Huancayo será clave para conocer que rol toma en los play-offs.

Entre tanto, el departamento médico de la institución merengue espera recuperar a Horacio Calcaterra para las semifinales o, en el caso de darse, las finales contra Alianza Lima. En la ‘U’ son optimistas y confían en tenerlo al 100% para los partidos decisivos de la temporada.

Juan Manuel Requena se perfila como titular ante Sport Huancayo. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviem

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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