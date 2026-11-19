En Sporting Cristal son conscientes de que no dependen de sí mismos para ganar el Torneo Clausura. Mientras reciben a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo, los rimenses están obligados a ganar y mirar de reojo el partido entre Universitario y Sport Huancayo, donde necesitan una mano de los cremas para que las matemáticas le sean favorables.

En medio de esto, Santiago González, titular en el conjunto rimense y de quien se espera mucho para el encuentro de este fin de semana ante el ‘Papá’, conversó con L1 Radio y dio sus impresiones de lo que podría ocurrir este domingo en la definición del Torneo Clausura. El argentino no ocultó su deseo de que el resultado entre cremas y huancaínos les sirva para meterse a los play-offs.

“Esperamos que en el otro partido jueguen a favor nuestro, todos los jugadores están con confianza”, apuntó. Eso sí, nada de lo que ocurra en la ‘Incontrastable’ les servirá si no son capaces de vencer a Cienciano en casa. Si tropiezan ante su gente, automáticamente quedarán fuera de la pelea por el segundo certamen de la temporada.

En cuanto a la propuesta que ha mostrado Sporting Cristal en este segundo semestre, Santiago González valoró el respaldo que el plantel ha recibido por parte de Roberto Mosquera y la libertad que les ha dado a los futbolistas que juegan en ofensiva. “El ‘profe’ Mosquera nos da libertad para jugar arriba”, comentó.

Santiago González tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, ‘Santi’ evitó hablar de una hipotética final por el título nacional, pues sabe que primer deben enfocarse en la última fecha del Torneo Clausura. “Vamos paso a paso, primero tenemos el partido el domingo, no adelantar las cosas, la mayor virtud es el juego, el equipo encontró un estilo”, acotó.

Santiago González, quien lleva nueve goles y 11 asistencias en los 36 partidos que ha disputado a lo largo del año, se tomó unos minutos para hablar sobre su deseo de nacionalizarse peruano. Es más, reveló que ya inició los trámites para que eso se concrete y pueda liberar un cupo de extranjero en Sporting Cristal de cada al 2027.

“Me interesa bastante nacionalizarme, con mi familia estamos muy contentos en Perú y ya estamos en trámite para el próximo año, bienvenida sea la selección”, aseveró. Hay que tomar en cuenta que el delantero tiene contrato vigente con los rimenses hasta finales del próximo año, luego de que se haya activado su renovación automática al cumplir los objetivos establecidos en su contrato para este 2026.

Santiago González está disputando su tercera temporada en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético y ganar la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.}

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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