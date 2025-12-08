El movimiento más comentado de las últimas semanas en la Liga 1 por fin terminó de aclararse, aunque el desenlace no fue el que muchos imaginaban cuando el nombre de Pablo Erustes apareció vinculado a Universitario de Deportes. El delantero, cuya continuidad en Deportivo Garcilaso parecía encaminada y que incluso evaluaba ofertas del extranjero, decidió tomar un rumbo diferente para su carrera. Mientras su proceso de nacionalización avanza, surgió un club que insistió más que todos y que terminó convenciéndolo de sumarse a un proyecto ambicioso desde el 2026.
Nota en desarrollo
