Pablo Eruste jugará por Melgar en la Liga 1 2026 | VIDEO: L1MAX
Pablo Eruste jugará por Melgar en la Liga 1 2026 | VIDEO: L1MAX

El movimiento más comentado de las últimas semanas en la por fin terminó de aclararse, aunque el desenlace no fue el que muchos imaginaban cuando el nombre de apareció vinculado a . El delantero, cuya continuidad en Deportivo Garcilaso parecía encaminada y que incluso evaluaba ofertas del extranjero, decidió tomar un rumbo diferente para su carrera. Mientras su proceso de nacionalización avanza, surgió un club que insistió más que todos y que terminó convenciéndolo de sumarse a un proyecto ambicioso desde el 2026.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS