Los últimos días han sido muy movidos para Alianza Lima, pues pasó de estar cerca de la final de los play-offs de la Liga 1 y meterse en la pelea por el cupo de Perú 2, a quedarse sin técnico tras la salida de Néstor Gorosito y volver a conformarse con ser Perú 4 en la próxima Copa Libertadores. Se viven instantes de mucha tensión alrededor del cuadro blanquiazul tras la eliminación a manos de Sporting Cristal y esto, por supuesto, no iba a ser ajeno a la prensa Argentina por ser el país de origen de ‘Pipo’.

Inmediatamente después de que se anunciara la salida de Gorosito, algunos medios argentinos reaccionaron a la información tomando como referencia lo sucedido a inicios de año, cuando Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores en La Bombonera. Recordemos que aquella vez los íntimos se impusieron por 5-4 luego del 2-2 en el marcador global.

Olé, por ejemplo, tituló: “‘Pipo’ Gorosito fue despedido en Perú a menos de un año del ‘Bombonerazo’”. Asimismo, el citado diario precisó: “El DT argentino, que eliminó en febrero a Boca de la Libertadores, había renovado contrato con Alianza Lima en octubre pero quedó afuera de la fase de grupos de la Copa 2026”.

Y es dicho punto fue el que más llamó la atención de los medios de comunicación argentinos: Gorosito había renovado con los victorianos hasta finales del 2026 y todo hacía indicar que respetarían su proceso para buscar el título nacional el próximo año. No obstante, la caída ante Sporting Cristal en la tanda de penales, después de haber estado arriba por 3-1 en el tiempo regular, hizo que los directivos activen su cláusula de salida.

“El ciclo de “Pipo’ al frente de Alianza Lima duró exactamente un año. Su punto más alto había sido en febrero, cuando eliminó a Boca por penales en la Bombonera en la ronda preliminar de la Copa Libertadores. Su equipo luego avanzó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero esa buena performance internacional no alcanzó para que el DT argentino siguiera al frente del equipo”, añadió Olé.

El Gráfico, por otra parte, fue aún más duro con Néstor Gorosito en su página web. La icónica revista deportiva argentina, que ahora se maneja a través de los medios digitales, tituló: “De verdugo de Boca en la Libertadores a desempleado: echaron a ‘Pipo’ Gorosito de Alianza Lima”. Para la prensa de dicho país era inevitable no mencionar lo ocurrido en febrero en La Bombonera, un hecho que a la larga pesó para la renovación de ‘Pipo’.

TyC Sports, más escueto, informó en su página web: “Alianza Lima echó a Gorosito tras quedar eliminado en Perú”. De esta manera se cierra un capítulo más en Alianza Lima y ahora el área deportiva, encabezada por Franco Navarro como director deportivo, deberá trabajar en la elección del próximo entrenador pensando en la pretemporada del 2026; según informó el periodista Germán García Grova, Omar De Felippe es el primer candidato para suceder en el puesto a ‘Pipo’.

Además de la salida de Gorosito, en los próximos días se avecinan anuncios respecto a jugadores que no seguirán más en el plantel. Por ahora, se sabe que Guillermo Enrique, Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Alan Cantero y Pablo Ceppelini cerraron su etapa en tienda íntima y no serán tomados en cuenta. En lo que respecta a Hernán Barcos, lo último que se sabe es que habrá una revisión en la interna para saber si se respeta la decisión inicial de no renovarle el contrato.

