Universitario de Deportes negocia directamente con Belgrano para hacerse con los servicios de Bryan Reyna. Todo podría cerrarse en las próximas horas. Según informó el periodista argentino Pablo Ocampo, el delantero de 27 años está a un paso de sumarse al plantel de Javier Rabanal. Las tratativas deberían cerrarse pronto, ya que el libro de pases cierra el domingo 15 de marzo. Un detalle no menor es que el club argentino quiere cerrar todo con un cesión con cargo; es decir, la ‘U’ deberá pagar para que lo presten.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Universitario?
Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Piero Quispe, una posibilidad en Universitario: ¿de qué depende para que se dé su regreso a la Liga 1?
- ¡Empieza lo bueno! Cruces y horarios definidos de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley
- Los primeros llamados por Mano Menezes: la Selección Peruana va armando su lista para los amistosos
- Calendario del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos
- Calculadores del Mundial 2026: pronostica los resultados y juega con los resultados en todas las fases
- Calculadora de la Liga 1 2026: juega con los resultados de todas las jornadas y revisa la tabla de posiciones