El último fin de semana no se disputó ningún partido del Torneo Apertura de la Liga 1 por las Elecciones Generales, pero este martes inicia la jornada 10 del campeonato, a excepción de los clubes peruanos que tienen compromisos internacionales por Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Uno de los encuentros que abre esta jornada tiene como protagonistas a Alianza Lima y ADT, que se enfrentarán en Tarma y puede marcar el regreso de los blanquiazules al primer lugar de la tabla de posiciones.
Luego de perder el clásico ante Universitario, los íntimos de La Victoria se enfocan en la competencia local, pese a rumores de inestabilidad en la interna, que el mismo entrenador Pablo Guede se encargó de desmentir.
“El plantel está unido como siempre. Estamos muy bien, por suerte todo está bien con el equipo. No tenemos problemas”, dijo el argentino en el Aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar.
Los blanquiazules tienen un complicado encuentro este martes 14 de abril ante ADT en Tarma desde las 3:15 p.m., por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 con arbitraje del juez Augusto Menéndez.
Disputadas nueve fechas, Los Chankas se ubican en el primer lugar con 23 puntos, el único invicto del campeonato, seguido de los íntimos de La Victoria con 20 y Cienciano con 19.
Por otro lado, Alianza Lima inició la venta de entradas para su partido ante Cusco FC el próximo sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Hasta la tarde de este lunes ya se han vendido más de 23 mil entradas, según reporte oficial.
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