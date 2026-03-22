Alianza Lima es el sólido líder del Torneo Apertura con 20 puntos en el bolsillo de 24 posibles. En una semana movida por los rumores de una posible partida de Pablo Guede, finalmente el DT decidió quedarse en La Victoria y los jugadores le dieron el triunfo como regalo y respaldo. Fue un 2-0 que costó, sobre todo en el primer tiempo, pero justificado a la vez porque los blanquiazules fueron superiores a Juan Pablo II.

Obviamente, luego de la victoria, el entrenador argentino fue convocado por la prensa para saber qué de cierto hubo con respecto a la oferta de San Lorenzo de Almagro y los entretelones de un día a otro: Guede pasó de tener su salida de Alianza Lima avanzada a un 90%, según la prensa rioplatense, para volver al club de Boedo a quedarse en Alianza Lima y respetar su contrato.

Sin embargo, tras idas y vueltas se confirmó, prácticamente a 24 horas del partido ante el cuadro ‘papal’, de que Guede se quedaba en Matute y la directiva no iba a verse en la necesidad de buscar un nuevo entrenador. El DT, en conferencia de prensa, confirmó que sí hubo oferta desde Argentina, pero también reveló las razones que lo motivaron a rechazar dicha propuesta y seguir firme en La Victoria.

“Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Decido quedarme porque el compromiso mutuo con los jugadores es tremendo. Cada partido que jugamos se ve la simbiosis con la gente, creo que cada vez les estamos dando más cosas para que ellos estén contentos. Por la relación y lo que me bancaron en la dirección deportiva y porque la directiva que está atrás de esto es fundamental para que podamos cumplir el objetivo que tenemos en mente desde el primer día que llegué”, declaró el entrenador.

Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II con goles de Castillo y Gentile. (Foto: GEC)

De hecho, Guede tomó de manera pintoresca todos los rumores que se hablaron en la semana y los dichos por la prensa argentina, que daban por hecho su regreso a San Lorenzo. “Me encantó todas las cosas que se dijeron en la semana, tienen una imaginación buenísima, me reí bastante pero la realidad es esta”, señaló el técnico, quien celebró una nueva victoria en Matute.

Antes del receso por fecha FIFA, Alianza Lima mantiene su invicto en el Torneo Apertura y ha ido de menos a más en el campeonato, más allá de los resultados. De hecho, ahora tendrá dos semanas de trabajo, como una especie de ‘mini pretemporada’, para seguir madurando su idea futbolística y llegar de la mejor manera al clásico ante Universitario de Deportes, que podría ser clave: si gana en el Monumental, descartará a los cremas de la lucha por el título.

“Acabo de terminar recién un partido, ahora descansaré un ratito y a entrenar a full, sabiendo que todos los clásicos son especiales, son ilusionantes. No tiene nada que ver cómo viene un equipo u otro, son partidos únicos que me gusta disfrutar y creo que vamos a competir”, señaló Guede con respecto al clásico y la situación del ‘compadre’, que no convence al mando de Javier Rabanal.

Finalmente, el argentino hizo un balance de su primer trimestre del año. “Un poco movidito por todo lo que pasó, pero creo que lo más importante es que el grupo se supo sobreponer a un montón de adversidades y se va superando semana tras semana. Eso es importantísimo, el grupo tiene un valor tremendo en ese sentido y es lo más destacable de este trimestre”, finalizó.

Pablo Guede sigue firme en Alianza Lima. (Foto: GEC)

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