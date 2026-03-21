¡Atención, Universitario! Nacional se queda sin técnico a poco para la Copa Libertadores

Según informó el diario El País, la directiva de Club Nacional de Uruguay ya tomó la decisión de poner fin al ciclo de Jadson Viera luego de la derrota 2-1 ante Defensor Sporting por la séptima jornada del Torneo Apertura. La resolución se definió en una reunión del oficialismo tricolor tras el partido disputado en el Franzini, aunque hasta horas de la tarde el técnico todavía no había sido notificado de manera oficial.

En ese encuentro, la llamada “mesa chica”, compuesta por dirigentes cercanos al oficialismo, optó por avanzar con la salida, pese a la oposición de uno de sus integrantes, quien consideraba que no era el momento adecuado para tomar esa decisión.

En Nacional, Jadson Viera dirigió 12 partidos y dejó un balance parejo: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Durante su ciclo se consagró campeón uruguayo, aunque no pudo quedarse con la Supercopa. En el Torneo Apertura acumulaba 10 puntos de 21 posibles.

De acuerdo a lo que informa el diario El País, tras el partido del viernes se produjo un fuerte intercambio entre Jadson Viera, su comando técnico y los jugadores en el vestuario del Estadio Luis Franzini.

Además, de manera extraoficial, ya hubo un contacto con Jorge Bava para conocer sus condiciones y evaluar su disponibilidad de asumir en Nacional, luego de su reciente salida de Cerro Porteño. En esa conversación también se abordó la situación de Nicolás López, dejando en claro que su permanencia en el plantel no sería un obstáculo para una eventual llegada al cargo.

Como se sabe, Nacional de Uruguay ha sido campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones en 1971, 1980 y 1988, y fue agrupado con Universitario de Deportes, Tolima y Coquimbo Unido.

La palabra de Álvaro Barco

Una vez conocido el grupo, el director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco dijo que le tocó un grupo accesible.

“Las mejores sensaciones. Cierto que, cuando es Copa Libertadores, todos los equipos son fuertes, todos son complicados, pero dentro de las posibilidades de la ‘U’, sin duda es un grupo accesible. Así que vamos a pelear por la posibilidad de quedar primeros en el grupo”, apuntó.

Asimismo, se expresó sobre la confianza que tiene en el equipo al conocer los rivales. “Ahora con mayor razón. Yo siempre digo que hay tres aristas dentro de la Copa Libertadores que para nosotros siempre han sido complicadas: jugar contra un equipo argentino, jugar contra un equipo brasileño y jugar los partidos de altura. Porque son temas que de alguna manera complican la logística y la planificación. Y creo que ahora tenemos un grupo accesible, pero con el respeto y la consideración de que se trata de equipos que, sin duda, han hecho muy buenos años”.

“En otras ocasiones no hemos tenido tan buena suerte, porque nos han tocado grupos durísimos, donde los brasileños y los argentinos, de alguna manera, predominan siempre en este campeonato. Yo creo que esta vez puede ser diferente. Hay que pelear, todo es muy difícil. Ir a jugar a Colombia siempre ha sido complicado también, pero sí tenemos las armas y el nivel para poder competir y sacar puntos importantes fuera”, sentenció.

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