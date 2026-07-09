Pablo Lavandeira decidió hablar. Luego de varias semanas de silencio, el mediocampista uruguayo se pronunció sobre dos temas que marcaron su presente reciente: lo ocurrido durante su paso por FC Cajamarca y el interés que existió desde Sporting Cristal en este mercado. En una entrevista con 'Juego en Corto’, el volante dejó declaraciones fuertes, respaldó públicamente a Arley Rodríguez y también explicó por qué no prosperó la posibilidad de ponerse la camiseta rimense.

El primer tema que abordó fue el de FC Cajamarca, donde reconoció que el plantel atravesó momentos complicados durante el semestre. Lavandeira contó que llevaba tiempo esperando la oportunidad para hablar del tema, especialmente para brindarle su apoyo a Arley Rodríguez, quien fue el primero en exponer públicamente parte de lo vivido dentro del club. En ese sentido, el volante lamentó que el resto del grupo no haya salido antes a respaldarlo.

“Estaba esperando esta oportunidad para reafirmar y sobre todo brindarle mi apoyo a Arley Rodríguez”, sostuvo Lavandeira, quien remarcó que el atacante colombiano fue el único que se atrevió a contar parte de lo que pasó en ese periodo. Si bien aclaró que no puede hablar desde una afectación directa ni desde pruebas personales, sí dejó en claro que convivió con situaciones difíciles dentro del día a día del plantel y que varios de sus compañeros sí se vieron golpeados por ese contexto.

Arley Rodríguez. (Foto: Getty Images)

El exjugador de Alianza Lima fue más allá y reconoció que dentro del grupo faltó una postura más firme cuando Arley decidió contar su versión. Según explicó, aunque no todos vivieron exactamente las mismas situaciones, sí existía una realidad complicada dentro del equipo y, por eso, considera que debieron respaldar mucho antes a su compañero. Incluso, aprovechó la entrevista para pedirle disculpas públicamente por no haber dado ese paso en su debido momento.

“Creo que faltó que nosotros podamos respaldar un poco lo que él dijo”, señaló Lavandeira, en una frase que terminó marcando el tono de su testimonio. Más allá de no entrar en detalles puntuales sobre cada episodio vivido en FC Cajamarca, el mediocampista sí validó que el semestre estuvo lejos de ser normal y que, desde su posición, sentía la necesidad de acompañar a Rodríguez después de todo lo ocurrido.

FC Cajamarca. (Foto: Getty Images)

Pero no fue el único tema que tocó. En otro tramo de la conversación, Lavandeira también se refirió a las versiones que lo colocaban cerca de Sporting Cristal durante este mercado de pases. El volante confirmó que sí existieron conversaciones entre su entorno y el club rimense, aunque aclaró que nunca se avanzó a una etapa decisiva. Según explicó, las gestiones siempre se manejaron a través de su representante, Pablo Torti, y no de forma directa con la institución celeste.

Lavandeira contó que en algún momento hubo interés desde La Florida, pero que la operación no llegó a tomar forma. Incluso, explicó que el cambio de entrenador pudo haber sido un factor importante para que todo se enfriara, ya que la salida del comando técnico anterior y la llegada de Roberto Mosquera modificaron el panorama del club en pleno mercado. Bajo ese escenario, consideró lógico que el nuevo DT necesitara tiempo para evaluar si realmente requería refuerzos y en qué puestos.

Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)

Pese a que la negociación no prosperó, el mediocampista dejó en claro que valora el interés que Sporting Cristal ha mostrado por él en distintos momentos. No solo recordó que en esta ocasión hubo contactos, sino que también señaló que no es la primera vez que desde el club se acercan para consultar por su situación. Sin embargo, esta vez, como en otras anteriores, todo quedó solo en conversaciones y no pasó a mayores.

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