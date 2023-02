Cuando se anunció que Hernán Barcos iría al banco de suplentes y Pablo Sabbag tomaría su lugar en la delantera de Alianza Lima frente a Universitario, muchos dudaron. Si bien el colombiano ya había marcado su primer gol ante Sport Boys, la imagen del ‘Pirata’ siempre impone respeto y todo hacía indicar que sería inicialista en el estadio Monumental. No obstante, los planes para el cerebro de Guillermo Salas eran otros.

El ‘Jeque’ –como le conocen en Colombia por su apellido de ascendencia siria– fue el encargado de encaminar la victoria ‘blanquiazul’ y, a punta de velocidad, nunca fue detectado por los zagueros ‘cremas’. Su primera declaración tras el final lo vistió de cuerpo entero: “El clásico se tenía que ganar y se quedó con nosotros, en casa. Arriba Alianza”, manifestó, emocionado, en diálogo con ‘GOLPERU’.

En la jugada de su gol dejó constancia que la movilidad es una de sus principales características, algo que beneficiará a la ofensiva de Alianza Lima, especialmente por los jugadores rápidos que tiene en las bandas –Gabriel Costa y Bryan Reyna–. “Me lo imaginé todo el día de hoy y ayer, y gracias a Dios lo pude lograr”, acotó.

Aunque sobre el final Universitario de Deportes reaccionó y estuvo cerca de empatar, Sabbag valoró la actitud de sus compañeros para sostener el resultado y volver a La Victoria con los tres puntos en el bolsillo. “(Ganamos) Porque tuvimos huevos, porque la luchamos, porque la guerreamos y este clásico se quedó con nosotros por eso. Vinimos por los tres puntos y gracias a Dios nos los pudimos llevar”, añadió.

No cabe duda de que Alianza Lima trajo a un delantero de jerarquía y que sabe aparecer en los momentos de apremio. Si ya tenían a Hernán Barcos, con el ‘colocho’ han reforzado una zona que será muy requerida en la Copa Libertadores. Justamente, respecto a la relación con el ‘Pirata’, Sabbag fue claro: lo respeta y sabe el lugar que ocupa en el club.

“En toda mi carrera es el ‘9′ con el que mejor me he llevado, con el que siento que hay una relación más sana que cualquiera. Me ha apoyado desde el día uno. Es más, desde antes de llegar me ha apoyado, me escribió por Instagram, me dijo que viniera, que iba a llegar a un gran equipo”, reveló.

“Desde que llegué me ha brindado consejos, todos los días me habla. Hoy me habló, me dio consejos para el partido. Voy a celebrarlo con él, como jugador es un crack, todos lo saben, pero es más crack como persona”, puntualizó.

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima proveniente de La Equidad del fútbol colombiano. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

¿Qué se viene tras el clásico?

Luego de esta dura derrota ante el clásico rival, Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando enfrente a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Este partido está programado para el próximo domingo 26 de febrero desde las 7:00 p.m.

Debido que hasta la fecha la ‘U’ no ha podido sumar puntos fuera de casa, esta será una oportunidad inmejorable para que los de Carlos Compagnucci regresen a Lima con la victoria. Ojo, el ‘Tricolor’ no será un rival sencillo, pues ya supo generarle problemas a Cristal (1-1) y llega de una importante victoria sobre Sport Boys (1-0).

Alianza Lima, por su parte, volverá a jugar el próximo sábado 25 de febrero ante la Universidad César Vallejo. El cuadro de La Victoria recibirá a los de Sebastián Abreu en el estadio Alejandro Villanueva, en el duelo pactado para las 7:00 p.m. Guillermo Salas buscará continuar por la senda del triunfo para revalidar lo hecho en el Monumental.





