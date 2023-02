Aunque ya pasaron algunos días del triunfo de Alianza Lima sobre Universitario de Deportes en el clásico, el pueblo blanquiazul todavía sigue celebrando los tres puntos en el Torneo Apertura. Pablo Sabbag, autor del 0-1 y uno de los artífices del gran partido que hicieron los íntimos en el estadio Monumental de Ate, lo dejó saber al publicar este domingo unas sugerentes fotografías en su cuenta de Twitter.

El delantero colombiano tuvo una consagratoria actuación en el predio de los cremas, pues no solo abrió el marcador, sino que también siempre mantuvo ocupados a los centrales Matías Di Benedetto y Piero Guzmán. Alianza Lima estuvo al pendiente de su publicación en su red social y la compartió con este mensaje: “Una semana”, en alusión al tiempo que ha pasado desde el 1-2 en el ‘Monu’.

Sabbag ya se metió a la hinchada al bolsillo y quiere seguir marcando goles con los colores de Alianza. Si bien no tuvo actividad este fin de semana por la suspensión del encuentro ante la Universidad César Vallejo en Matute, el atacante podrá hacerlo en la séptima fecha del Torneo Apertura, cuando visiten a UTC en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

La publicación de Pablo Sabbag en su cuenta de Twitter. (Imagen: Captura de Twitter / Alianza Lima)

¿Por qué Alianza Lima no jugó este sábado ante César Vallejo?

El conflicto por los derechos televisivos de la Liga 1 es una historia que por ahora no parece tener un final. Alianza Lima lo volvió a sufrir en esta sexta fecha al no poder jugar ante César Vallejo, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) consideró que no existían las garantías suficientes para la transmisión del encuentro desde el estadio Alejandro Villanueva.

“El Club Alianza Lima no brindó una respuesta a dicha carta en el plazo indicado en el documento, y a pesar de la apertura otorgada durante el día por parte de la FPF para que muestre una postura oficial, tampoco mostró disposición para otorgar las garantías para el correcto desarrollo y transmisión del partido”, señaló la FPF en un comunicado.

Tres partidos suspendidos

El encuentro entre Alianza Lima y César Vallejo no será el único que tendrá que ser reprogramado por la FPF, sino también los que se iban a jugar en Cusco –Binacional vs. Sporting Cristal– y Arequipa –Melgar vs. Sport Boys–. Los clubes perjudicados han mostrado su malestar al considerar que esta medida del máximo ente rector del fútbol peruano ha sido arbitraria y va en contra de sus intereses deportivos.





