Por segundo año consecutivo, Palmeiras quedó eliminado en octavos de final de la Copa Brasil: esta vez ante Corinthians, su máximo rival y ante su gente, perdió 2-0 y se fue del torneo con un global de 3-0, alargando su crisis a punto máximo y nunca antes visto en los últimos años. Anoche hubo abucheos, protestas e insultos contra el técnico Abel Ferreira, quien está viviendo su mayor sequía de títulos desde que llegó al club. Todo en la previa de la llave ante Universitario por Copa Libertadores.

La situación entre el entrenador y los hinchas es tensa. En medio de los insultos en pleno partido ante Corinthians, Abel Ferreira respondió los gritos de la afición alzando los brazos y aplaudiendo, lo que fue señalado por la prensa brasileña como provocación. “En ningún momento quise ser irónico. Simplemente pedí apoyo. Sí, estamos pasando por un momento difícil. Perdimos un partido contra un rival que ha ganado poco o nada desde que llegué aquí”, dijo, desafiante, en conferencia de prensa.

Los hinchas del Palmeiras colgaron pancartas y banderas frente al Allianz Parque tras la eliminación de la Copa Brasil. Uno de ellos se burla de la frase de Abel Ferreira: “cabeza fría, corazón caliente” y en su lugar pone “cabeza vacía, equipo de mierda”. Otro dice “Fuera, Abel”, y otro “presidente inexistente, junta directiva incompetente”.

Esto se suma a que el último martes, en la previa del duelo con Corinthians, un grupo de hinchas llevó una canasta de dulces con fotos de los futbolistas y de Abel Ferreira a la puerta de la sede del club, y el lema: “¿Les falta algo? A remontar. Jueguen con el cuchillo entre los dientes?“. Sin embargo, no hubo remontada y el clima hoy es más tenso que nunca.

Palmeiras quedó eliminado de la Copa Brasil a manos de Corinthians con un global de 3-0. (Foto: Getty Images)

A pesar de los reclamos, el ‘Verdao’ no tiene previsto cambiar el comando técnico o hacer algún movimiento en el banquillo. El director deportivo Anderson Barros incluso reiteró su intención de renovar el contrato de Abel Ferreira hasta finales de 2027. El entrenador, sin embargo, respondió que ahora no es el momento de abordar ese tema.

Desde su llegada al Palmeiras a fines del 2020, Ferreira suma 368 partidos con un saldo de 212 victorias, 89 empates y 67 derrotas. Además, en su paso por el ‘Verdao’ salió campeón de la Copa Libertadores en dos oportunidades (2020 y 2021), sumado a la Recopa 2022, dos Brasileiraos, tres Paulistaos, una Copa Brasil y una Supercopa Nacional. Eso sí, su último título fue el año pasado.

“Tenemos una Copa Libertadores y estamos en condiciones de hacerlo muy bien. No podemos creer que todo esté saliendo mal. De hecho, hay una falta de sintonía en este proceso, y encontraremos nuestro ritmo”, fue el tibio respaldo del director deportivo Anderson Barros, quien también fue insultado por los hinchas.

Palmeiras no tendrá tiempo para lamentos. El rival de Universitario de Deportes se medirá este domingo al Ceará, por la fecha 19 del Brasileirao, y buscará cortar una racha de tres partidos sin conocer la victoria. Es probable que guarde algunos titulares de cara al primer partido ante la ‘U’, de este jueves 14 en el Monumental.

Universitario de Deportes viene de clasificar a octavos de final en su grupo detrás de River Plate. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Palmeiras?

La llave por octavos de final de la Copa Libertadores tendrá a Universitario de Deportes como local en el primer partido; es decir, recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y cerrará como visitante en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El primer duelo está pactado para el jueves 14 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana), mientras que el compromiso de vuelta en Brasil, será tan solo una semana después, el jueves 21 de agosto a la misma hora en el horario nacional, 7:30 p.m.

Con Facundo Tello como árbitro principal, la terna elegida para el primer partido será argentina. Junto a el experimentado juez (que dirigió la última final de la Copa Libertadores), estarán sus compatriotas Juan Belatti y Maximiliano del Yesso que estarán atentos de las acciones en el estadio Monumental.

TE PUEDE INTERESAR