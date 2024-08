Faltan cerca de tres semanas para el reinicio de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y -valgan verdades- en la atmósfera se respira un ambiente de incertidumbre. Y no solo porque nos tocará medirnos ante la finalista de la Copa América o porque luego tendremos que ir a la altura de Quito, sino también por nuestro delicado presente. La Selección Peruana marcha en el último lugar en el proceso -con dos unidades- y el torneo en USA -donde quedamos eliminados en fase de grupos- tampoco despejó las dudas para el hincha. Pese a todo ese contexto, Jorge Fossati salió al frente para señalar que hay cosas que lo dejan tranquilo respecto al juego del equipo de todos, de la actualidad de Paolo, Cueva, Tapia, de lo que busca en su paso por la Videna y del ajuste que tendría que darse en la Liga 1 respecto al cupo de extranjeros.

Luego de la eliminación en la Copa América y con las Eliminatorias a la vuelta de la esquina, ¿qué percepción tiene del ciudadano de a pie?

Obviamente están frustrados, querían mejores resultados como nosotros, y los están esperando. Pero nos siguen transmitiendo esa esperanza, nos siguen transmitiendo cariño, y respeto, por lo cual, cuando alguno de tus colegas en alguna entrevista me dice: ‘pero profesor, la gente piensa, la gente dice...’. Pero bueno, será la gente de tu barrio, porque la que yo me cruzo, está frustrada por los resultados, porque ya dije en una oportunidad, no es excepcionalmente por estos dos a tres partidos de la Copa América. Hace tiempo están esperando que la selección, en cuanto a partidos oficiales, les dé alegrías; es lógico y en ese sentido los entendemos perfectamente. Ahora, enojo o reproches, no. Yo creo que a veces el periodista dice más lo que siente y no lo que le dice su entorno. Entonces yo le pregunto: ‘¿cuándo me hablas de la gente acaso hiciste un censo?, ¿a cuánta gente escuchaste?’ Si me dices que hay cinco, bueno, son más de 30 millones los peruanos, así que, sinceramente, yo te cuento la realidad y la realidad es esa.

¿Usted considera que los resultados de la selección repercuten mucho en el día a día de los peruanos?

Yo creo que los cambia de humor y me incluyo, porque en este momento soy el entrenador de la selección. Lo repetí varias veces; a mí lo único que me cambia los resultados es el humor. Yo no puedo estar con el mismo humor si gano o no gano. Y eso le pasa al aficionado y al otro día va a trabajar mejor o peor de acuerdo a los resultados que tuvo la selección. Inclusive a veces pasa con su propio club, por supuesto, y por eso dije un montón de veces que el premio nuestro es ver al aficionado peruano nuevamente feliz. Ese es nuestro objetivo. Y con ello, colaborar para que la vida diaria de los peruanos sea mejor.

Usted asumió la selección al cierre de la fecha seis de las Eliminatorias y ocupando el último lugar de la tabla. ¿De dónde se sujeta esa ilusión para alegrar al hincha?

De la parte del vaso lleno que me da el análisis de los partidos. Como repetí mil veces, creo y es mi opinión, de que si tú analizas el partido desde el resultado, tienes posibilidades de equivocarte siempre. Si lo analizas objetivamente y ves lo que pasó para bien y para mal, también incluyes el resultado, pero ves lo que pasó en ese partido. Ese análisis a mí me da cosas positivas que pasaron en la Copa América, que también entiendo, especialmente del aficionado, esa frustración por no conseguir el resultado, no le permita ver que estas otras cosas también pasaron. Porque de nuevo, como ya lo he dicho, y ahora tú tienes la oportunidad de confrontar ideas conmigo, si yo digo contra Chile jugamos un buen primer tiempo y un mejor segundo tiempo, jugamos mejor y lo merecimos ganar, creamos situaciones, llegamos, rematamos, estuvimos firmes en la parte defensiva, ¿tú estás de acuerdo o no?, ¿no lo viste así? Vamos a discutirlo, porque partido hubo uno solo y yo no puedo inventar lo que estoy diciendo, después de ver el partido y de verlo a través de un video.

Vamos para Canadá. Jugamos 60 minutos donde le llegamos diez veces a Canadá. No nos llegó nunca Canadá, que sí le llegó a Argentina, ¿no será por mérito de Perú? No tuvimos la suerte de que las oportunidades terminaran en gol; les recuerdo que el rival era Canadá, que desde lejos se menospreciaba y quedó cuarto porque Uruguay le empató, el único que le ganó fue Argentina, la vigente campeona del mundo. Pero Canadá, en ese intervalo, hizo tres cambios y modificó sistema. ¿Eso lo hizo porque pensó que estaban bárbaro o porque me están pasando por encima? El tema es que la pelota no entra. Todo esto que te digo pasó, no lo invento. Al aficionado lo entiendo, pero al analista no puedo entenderlo porque se dedica a eso, a analizar. Entonces, eso responde a la pregunta que me hacías, en eso me baso, aún sabiendo que vamos a enfrentar a rivales complicadísimos, como el primero que toca (Colombia), y que está entre las mejores selecciones de América, y que puede competir en Europa con el 80 por ciento de las selecciones con posibilidades de éxito.

En todo eso me baso para decir, como dice un relator de básquet en Uruguay, cuando la pelota va al aro y hace una vueltita y no termina entrando, dice la caprichosa no quiso entrar; bueno, si esa caprichosa empieza a entrar, que es lo que nos está faltando, soy optimista que aún jugando con equipos grandes podemos hacer partidos buenos, o muy buenos, ser competitivos, y aspirar a la victoria.

Entonces, el hincha tiene que saber de que al frente de su selección existe un entrenador capacitado y que no debe de perder la fe en el objetivo de poder clasificar al mundial.

Lo que sí puedo decir es que no empecé a ser entrenador la semana pasada, que tengo algo de experiencia y que soy objetivo. Todo lo que digo resiste a archivos. Entonces, un colega tuyo me preguntaba: ¿con cuántos puntos podemos clasificar? Yo creo que no debemos de hacer las cuentas de esa manera. Yo creo que debemos de ir partido a partido. A mí me dejaría muy tranquilo que termine el 2024, y estemos en zona de pelea y en condiciones de seguir peleando. Un punto arriba, dos abajo, ahí, en la pelea. De ahí, para arriba, me parece que tenemos que estar tranquilos, porque en el 2025 es el sprint final y entonces sí, ponernos por ahí... Lo impostergable, como algunos me han dicho, y yo he corregido, no es el triunfo ante Colombia. No. Que vamos a hacer todo lo posible, claro. ¿A quién le va a caber una duda? A nadie. ¿Qué tenemos grandes posibilidades? También.

Pero no es impostergable, es mentira. Faltan 12 partidos. Y las distancias de aquelllos que hoy tenemos que alcanzar, no son tan grandes como para decir que si no le ganamos a Colombia quedamos afuera; no, no es por ahí. Porque allí le creas una falsa expectativa al aficionado. No. Más juntos que nunca, más tranquilos que nunca, más confiantes que nunca. Porque se trata de eso.

¿Por qué a Perú le conviene jugar con línea de tres al fondo?

Lo que yo preguntaría es, cuál es el sistema mágico o que lo está usando alguien que tiene jugadores similares a nosotros y que le está ganando a todo el mundo. Que alguien me lo diga. O ¿cuándo Perú, para ser bien claro, consiguió ganar todos los partidos con otro sistema? Me parece que están equivocados. Que les guste o no el sistema, es otra cosa. Yo respeto. Pero, una cosa es el sistema y otra la idea. Y cuando hablan del sistema generalmente lo separan a los sistemas en cuando empiezan con línea de cuatro o línea de tres, cosa que a parte es totalmente dinámica. Si miras a los equipos que juegan con dos zagueros y con línea de cuatro, y miras cuando defienden, parando la pantalla vas a ver muchas veces cinco o seis jugadores en la última línea. Los famosos extremos, delanteros, que resulta que están jugando de laterales. O el volante central se mete. Y lo mismo, equipos que juegan con línea de tres zagueros, y paras la pantalla y a veces tienen cuatro, y a veces tienen cinco jugadores; es dinámico. Por otro lado, todos los que me entrevistaron han sido coincidentes en este aspecto: Perú está sólido en defensa. ¿Y no será porque jugamos con tres zagueros? En una de esas porque jugamos con tres zagueros y porque el balance lo hacemos con los tres zagueros.

¿Y en ofensiva?

En ofensiva la gran pregunta es y lo pienso y me freno, porque no quiero que me malinterprete y hablar del pasado. Lo que yo he tratado de mirar es... llegamos, vamos profundo, rematamos, creamos situaciones, y veo videos y tampoco veo que con otros sistemas los números actuales hayan sido mejores. Ahora, si después te vas muy para atrás y tienes a determinados jugadores que fueron desequilibrantes y que hoy ya no están, en tal posición u otra, podríamos coincidir en poder cambiar de acá para allá. Acepto las opiniones. No es nada nuevo para mí. Está el tradicionalista, que cuando empieza el equipo y no mira linea de cuatro y mira tres zagueros... a la miércoles. Y si a ese equipo no lo mira bien, la culpa es del sistema. Los que defienden los otros sistemas que empiezan con línea de cuatro, te repito, que yo no soy detractor de los otros sistemas, pero los que defienden a ultranza, cuando a ese equipo no le va bien, la culpa no es de la línea de cuatro, la culpa no es del sistema, sino de que Juancito anduvo mal, que Pedrito le pegó mal a la pelota, que el otro cometió error defensivo, pero cuando le va mal a la línea de tres, la culpa es de la línea de tres, la culpa sí es del sistema.

¿Escuchaste alguna vez detractores del sistema cuando el que no gana juega sistemas tradicionales?, ¿escuchaste que fue el sistema lo que no le permitió ganar? Siempre le buscan disculpas. Ahora, nosotros dejamos de ganar tres partidos en la Copa América y el lío es el sistema. Yendo para atrás en mi carrera, los equipos que dirigí algunas medallas se colgaron, pero mejor no vamos para atrás en mi carrera porque sino vamos a la época de la televisión en blanco y negro. Pero digo, ¿el año pasado la culpa fue del sistema? Hoy en el fútbol peruano los que van arriba, unos usan línea de cuatro y otros línea de tres. El ganador del Apertura usó todo el torneo línea de tres.

¿Cuál es la situación actual de Paolo Guerrero, Christian Cueva y Renato Tapia? ¿Siguen sin poder conseguir un equipo?

Siguen estando próximos (de conseguir equipo) y eso es lo que me tiene un poco nervioso. Porque es próximo, pero no terminan de liquidar el tema. Lo de Paolo (Guerrero), lamentablemente, tuvo un impasse. No se pusieron de acuerdo con el club (César Vallejo) y por lo tanto se ha demorado mucho más de la cuenta todo esto y creo que ahora lo va a tener que decidir un tribunal, algo así, eso me preocupa más. Y lo de Christian (Cueva), estuvo para hacerse realidad hoy (miércoles), no tengo novedades, y lo de Renato (Tapia) también; él me había dicho que entre lunes y martes, pero no tengo respuesta de que haya concretado. Sí que está cerca, que está próximo, que falta, no sé, me parece que se quedó sin tinta el lapicero pero no terminamos de que se arregle y estamos hablando de tres jugadores importantes, pero también de casos disímiles de lo que recién estamos hablando. Cuevita hace un año no juega en un club, Renato hace dos meses, pero el físico de Cuevita no es el de Renato. Todo esto lo ponemos en la balanza para tomar las determinaciones.

Víctor Cedrón, Jairo Concha y Catriel Cabellos están destacando a nivel local. ¿Es posible que sean convocados a la selección?

Para que la gente entienda. Son todos mediocampistas mixtos, por decirlo de una manera. Cedrón (Víctor) más enganche que otra cosa. O sea que ¿Piero Quispe para afuera? Es que sino tenemos 14 jugadores por lugar. Sergio Peña, titular permanente en el Malmo de Suecia, para afuera. André Carrillo que estuvo maltraído, Christian Cueva que puede jugar ahí, también para afuera. También está Zanelatto. Me dices que estos chicos piden su oportunidad, pero hay que sacar a alguno, hermano. No se puede jugar con 20. Yo quisiera. Tratamos de buscar eso con la FIFA y Confederación y todo, pero me dijeron ‘loco, solo once, arréglate como puedas’. Me dices quién quieres que traiga, pero no me dices quién sale. No entremos en esa trampa.

¿En qué debe de mejorar la Liga 1 para que pueda repercutir de manera positiva en su trabajo como seleccionador?

Si es para mañana, tenemos que enfocarnos en la Primera División, pero yo trabajo en la selección pensando en que me voy a quedar diez años y quiero hacer cosas que le duren a la selección para bien y por muchos años. Entonces, lo primero a mediano y largo plazo es repreguntarnos cómo estamos trabajando en divisiones juveniles. Eso es fundamental. Si queremos tener buenos equipos de primera división tenemos que trabajar con los menores, eso por un lado; por otro lado, a mí me parece que seis extranjeros por equipo, de hecho, es una cuestión matemática... Primero, no se trae extranjero para ir al banco, no es lo normal; hay casos, sí. A su vez, mirándolo desde la selección, si tienes seis extranjeros quiere decir que tienes lugar para cinco jugadores peruanos en cancha. Poquito, ¿no? Y a su vez, tienes una cantidad que no es menor de jugadores nacionalizados que no ocupan cupo de extranjeros pero que todavía no pueden ser seleccionables porque pasaron tres años y no llegan a los cinco que se necesitan como mínimo para ser convocado.

Entonces, si te fijas, por ahí tienes siete u ocho jugadores en cancha que son extranjeros. Me parece que va mirando a que se mejore la producción -cuando te hablé de los juveniles- y que esa producción no quede tapada y pueda demostrar sus cualidades en Primera División. ¿Cómo la va a demostrar si tienes siete u ocho jugadores que son básicamente extranjeros? Tienes solo tres a cuatro lugares por equipo. No es para mañana. Pero algún camino así se tiene que buscar para que a mediano y largo plazo se tenga más jugadores peruanos defendiendo a clubes de Primera División. Más y mejores. Porque si trabajas en la producción y los formas mejor, bueno, ese futbolista no solo tendrá oportunidad de jugar en Primera sino que van a ser más si bajas un poco la cantidad de extranjeros, pero a su vez serán mejores ya que vienen mejores formados. Es muy claro. No es fácil de llevar adelante pero tampoco no descubro la pólvora.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a tener actividad cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se disputará el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. (hora de Perú) y se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión se podrá ver en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora de Perú) y se desarrollará en el mítico Estadio Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. También se podrá mirarlo por América TV y Movistar Deportes.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay

