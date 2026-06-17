Paolo Guerrero es uno de los capitanes y referentes del plantel 2026 de Alianza Lima, que solo hace unas semanas ganó el Torneo Apertura de la Liga 1. Sus goles y liderazgo son pilares fundamentales en el equipo que dirige el entrenador argentino Pablo Guede, en el que sería su último año como futbolista profesional, según su propia confesión.

Sin embargo, su vínculo con la institución de La Victoria iría más allá de lo que respecta a esta temporada, pues un artículo del Diario Gestión revela que ‘El Depredador’ tiene la intención de comprar todas las acreencias del Grupo Coril, las mismas que están estimadas entre los 8 y 10 millones de dólares.

“Actualmente estamos muy interesados en adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”, dijo a Guerrero al citado medio.

“Me causa preocupación que el club más importante del país no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo para las divisiones menores”, añadió.

Según estas declaraciones, la intención del también goleador histórico de la selección peruana va por un tema macro de este deporte en el país, que en los últimos años se ha visto muy inferior con respecto a las otras federaciones integrantes de Conmebol, ya sea a nivel de clubes o combinados nacionales en todas sus categorías.

Paolo Guerrero fue pieza fundamental para el título del Torneo Apertura. (Foto: Alianza Lima)

Cabe precisar que todo se encuentra bajo un riguroso estudio de ambas partes y aún resta revisar muchos detalles, sobre todo financieros para llegar a un acuerdo económico sobre la cifra de la eventual transacción. Se informó que el dinero a desembolar sería del patrimonio personal del futbolista de 42 años.

“Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol. Esta situación precipita algunas decisiones, pero el Grupo Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”, apuntó Guerrero.

Estas acreencias forman parte de un fidecomiso vinculado al proceso de reestructuración financiera del club, y el Grupo Coril ha manifestado su intención de desprenderse de las mismas, por lo que la oferta de Guerrero les resulta interesante y atractiva, sobre todo porque se trata de una figura identificada con Alianza Lima.

Paralelo a su carrera deportiva, ya ha incursionado fuera de las canchas en el mundo empresarial, formando parte de la expansión de la marca de barberías Mr. Jacobs hace algunos meses atrás, buscando masificar la franquicia a nivel local e internacional.

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