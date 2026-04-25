Luego de la controversia sobre algunas declaraciones de Paolo Guerrero que no sentaron nada bien a José Luis Carranza por poner en duda su idolatría en Universitario de Deportes, el delantero blanquiazul decidió salir al frente para aclarar sus declaraciones, luego de la ola de críticas que se generó en torno a sus palabras.

Todo comenzó tras un comentario de Guerrero en su programa digital, donde su compañero fue consultado por un ídolo que tenga de Universitario. Su reacción fue interpretada como un menosprecio hacia el ‘Puma’, lo que generó una rápida respuesta del exvolante crema.

Carranza no se guardó nada y cuestionó la actitud del atacante, calificándolo de arrogante y defendiendo su trayectoria en el club merengue. Además, remarcó que su carrera siempre fue limpia, encendiendo aún más la discusión mediática.

Ante ello, el delantero de Alianza Lima optó por aclarar el contexto de sus palabras. Según explicó, en ningún momento tuvo la intención de referirse directamente a Carranza ni de minimizar su legado en Universitario.

“No me referí a nadie”, sostuvo Guerrero, intentando cerrar la polémica que se viralizó rápidamente en redes sociales. Con esa frase, buscó poner paños fríos a la situación.

El atacante también evitó profundizar en la controversia y no respondió directamente a las críticas del ‘Puma’. Su postura fue enfocarse en aclarar el malentendido y no alimentar una confrontación mediática.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 8-0 ante Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad mañana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mnasiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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