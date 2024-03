La noche del último sábado se vivió una fiesta en el Estadio Mansiche, pero sobre todo, un espectáculo que tuvo muchos ingredientes ‘picantes’: goles, reclamos airados, expulsiones y un sinfín de situaciones que convirtieron todo en un show. El debut de Paolo Guerrero con César Vallejo acaparó todas las miradas y tras su gol a los 3′ las tribunas estallaron de emoción. Sin embargo, hubo uno que no estuvo conforme con lo que vio a lo largo del compromiso y no se guardó nada en la conferencia de prensa: Miguel Rondelli, director técnico de Cusco FC.

El estratega de 46 años, más allá del 2-2 final, se quejó de la poca personalidad del árbitro Boris Santos para manejar las situaciones que se presentaron en el encuentro. Principalmente, se manifestó por el gol que el VAR le anuló a Nicolás Silva, que hubiera significado el triunfo para los cusqueños. Asimismo, no dejó pasar la tarjeta roja que no le mostró a Paolo por un codazo a Jonathan Bilbao.

“Si yo me pongo a revisar la jugada y reviso media hora, algo voy a encontrar. En el primer tiempo era roja para Guerrero y se revisó en dos minutos y el gol nuestro tardaron media hora. Parece que nos trajeron de invitados a una fiesta de la presentación de Paolo, y para el club que dirijo es una falta de respeto”, manifestó el argentino, visiblemente molesto.

En esa misma línea, Rondelli continuó cuestionando todo el show que se armó alrededor del primer partido de Paolo Guerrero en el fútbol peruano, algo que se vio manchado por las polémicas decisiones de la terna arbitral. Consideró que si se enfocaba en detener al ‘Depredador’, le iba a falta el respeto a la historia de Cusco FC.

“Nos enfocamos para jugar con César Vallejo. Pero si me enfoco o el equipo se enfoca solamente en Paolo Guerrero, le estaríamos faltando el respeto a la historia del club. Estamos haciendo un circo muy grande. Se presentó un jugador más que tiene una enorme trayectoria, pero no desprestigiemos al club”, agregó.

Miguel Rondelli no paró y siguió argumentando sus quejas sobre el pésimo arbitraje. “Todo el show que se armó alrededor con el tema Guerrero me pareció una falta de respeto al club que dirijo. Además Paolo debió irse expulsado, a nosotros nos revisan todo el tiempo del mundo los goles, me fui molesto con arbitro”, acotó.

Finalmente, sin dejar de ironizar con gol que le anularon en la etapa complementaria, el nacido en Buenos Aires valoró el desempeño de sus dirigidos. “Fue una Vallejo con otra actitud, tal vez el envión anímico de Guerrero, pero creo que se vio una de las mejores versiones de Cusco FC desde la primera fecha. Creo que merecimos ganar. Parece que tenemos que hacer cinco goles para que nos cobren dos”, sentenció.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de este empate por 2-2 ante Cusco FC, César Vallejo volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2024. Dicho compromiso está programado para el jueves 7 de marzo desde las 7:30 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming a través de DGO.

Posteriormente, los ‘Poetas’ tendrán que enfocarse en el campeonato local y tratar de recuperarse del mal momento por el que están atravesando. Así pues, volverán a jugar en la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, cuando visiten a Sport Boys el domingo 10 de marzo desde las 3:00 p.m., en el Estadio Miguel Grau. Este encuentro será transmitido para todo el Perú por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en los servicios de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





