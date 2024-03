Paolo Guerrero no disfrutó del todo su debut en la Liga 1 Te Apuesto , donde también marcó su primer gol con la camiseta de César Vallejo. El delantero nacional mostró su frustración con las decisiones arbitrales, ya que una de ellas les costó el gol del empate a los ‘Poetas’, en el primer tiempo. Además, el capitán de la Selección Peruana señaló que los jugadores de Cusco FC salieron a golpear y que las acciones nunca fueron revisadas por el VAR. En medio de ello, el ‘9′ del elenco trujillano solicitó que la FPF tome medidas y sancione a los jueces de línea, ya que considera que estas acciones son un obstáculo para el fútbol peruano.

“Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez que haya útbol limpio, estos tipos salen a golpear”, comentó Guerrero tras el final del partido en Trujillo, en las cámaras de L1 Max.





El ‘9′ de la Universidad César Vallejo mostró su inconformidad con el juego de Cusco FC, ya que considera que salieron a golpear en lugar de jugar. “No solo a mí, a Vélez le dejaron el ojo hinchado. De qué estamos hablando. Si van a golpear todo el partido, perfecto, que sea imparcial y le saque roja. Muy molesto. No es justo pasar por estas cosas”, aseveró el delantero.

Tras este amargo momento, el ‘Depredador’ también se tomó un momento para agradecer la asistencia masiva de los hinchas al Estadio Mansiche y expresó su esperanza de que el equipo evolucione. “Gracias por el apoyo, queríamos haber ganado el partido. Por otras circunstancias empatamos. Hay muchas cosas por mejorar”, agregó el goleador peruano.

Durante el partido, Guerrero fue marcado firmemente por la defensa cusqueña, lo que provocó que recibiera un golpe y fuera sustituido justo antes de que comenzara el tiempo de descuento. El máximo goleador histórico de la Selección Peruana fue reemplazado por Cristian Benavente. “Quise sacarme al jugador, creo que el chico se resbala y me mete un cabezazo, me hizo una paralítica”, añadió.





César Vallejo vs. Cusco FC: lo que se les viene

El próximo partido de César Vallejo será ante Sport Huancayo, por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso está programado para jugarse en el Estadio Mansiche (Trujillo), el jueves 7 de marzo desde las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana). Será un reto decisivo para ambas escuadras, pues solo una accederá a la fase de grupos del torneo continental.

Después, el conjunto ‘poeta’ visitará a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está pactado para jugarse el domingo 10 de marzo desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y se podrá ver en territorio peruano a través de las señales de GOLPERU y Movistar. Se espera que el ‘Depredador’ juegue ante el ‘Rojo Matador’ y también ante la ‘Misilera’.

Cusco FC, por su parte, recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 7 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo está pactado para disputarse el jueves 7 de marzo desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y se podrá ver en territorio peruano a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.





